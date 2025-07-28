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廖家儀投資7位數拍電影 謝富商老公力挺：不是嫁豪門是好門

廖家儀首度跨足幕後，擔任電影製片親力親為。（記者潘少棠攝）廖家儀首度跨足幕後，擔任電影製片親力親為。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕由李維維、丁寧、廖家儀演出的電影《空姐復仇記》今天（28日）在三重舉行開鏡記者會，恰好今天是廖家儀的49歲生日，她首度斜槓電影製片，感謝香港太古集團總裁丈夫陳世傑的支持，「我不是嫁豪門，是嫁好門，我先生對我好好。」她也透露丈夫為她送上花籃，笑說「有展示誠意了」，晚上再去吃大餐慶生。

廖家儀率領導演朱岩蘭、李維維、丁寧、陳尚澤、張啟樂、劉倩妏等人出席記者會，廖家儀首度跨足幕後，投資超過百萬，擔任製片工作，契機是去年她應好友導演朱岩蘭、監製張聖芬的邀請，前往洛杉磯參加電影活動，好友也力邀廖家儀加入新電影拍攝的行列，讓她一圓電影夢。她坦言一開始確實有些擔心，加上她的丈夫陳世傑先前因腦出血住院，「我真的有這個能力嗎？不要拖別人後腿就好。」不過在好友的盛情邀約下，仍毅然決然投入《空姐復仇記》的製片工作，找錢、找人及找資金。

丁寧（左）、李維維在《空姐復仇記》化身空姐。（記者潘少棠攝）丁寧（左）、李維維在《空姐復仇記》化身空姐。（記者潘少棠攝）

她笑說以前都是被捧在手心，現在得席地而坐，訂便當也得她親力親為。被問到丈夫是否支持她？廖家儀笑說，起初丈夫要她好好在家帶小孩就好，結果聽聞電影配樂願意讓14歲的兒子操刀，丈夫立刻說好，「這個社會就是孩子為大，我為他謀到好福利」，不過丈夫給他的條件就是要顧好小孩，暑假也陪著孩子比賽、擊劍，也有意約丁寧家的孩子一起打排球。

廖家儀育有兩男一女，他們目前對演藝圈沒有太大興趣，就算廖家儀邀約演戲，孩子們也興趣缺缺。不過廖家儀表示，她從小就給孩子灌輸「你是公眾人物」的想法，提醒孩子們的一舉一動都會被盯著看，要求孩子們自律；丁寧身為3個孩子的媽則笑說：「我們家超吵，都沒有人來投訴，鄰居還說我人很好。」

陳尚澤（左）與李維維在《空姐復仇記》中將有感情戲。（記者潘少棠攝）陳尚澤（左）與李維維在《空姐復仇記》中將有感情戲。（記者潘少棠攝）

李維維此次挑大樑飾演女主角，與小17歲的陳尚澤有感情戲，笑說身旁好友第一個反應是，「妳那麼矮？可以演嗎？」讓她哭笑不得，不過她很開心能夠接觸到這樣的職人劇，體驗各種不同的職業。丁寧飾演座艙長，認為這是個滿大的挑戰，因為角色比較冷靜，與平常個性活潑的她差很多，笑說，「讓我比較溫和、像女性一點」，由於要穿空姐服，丁寧有刻意瘦身，忍不住直言：「穿空姐服很不舒服，縮得很緊的那種，我的天啊妳們（空姐）真的好了不起，我光站在那邊就累了。」

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