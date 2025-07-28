不敢相信是真的 鈴木京香驚豔日網友

女星鈴木京香（左）與藝人宮川大輔到神奈川縣三浦市介紹小玉西瓜。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2019年女星鈴木京香和「日劇男神」木村拓哉合作夯劇《型男主廚三星夢》精采劇情加上美食畫面，引起廣大迴響，之後更推出電影版《型男主廚三星夢：巴黎篇》同樣廣受好評。日前鈴木京香首次參加日本電視台《満天☆青空レストラン》，（暫譯：滿天☆藍天餐廳）一現身讓無數網友驚呼：這是什麼？

鈴木京香保養狀態極好，許多日本網友都大讚她可愛看不出來已經57歲。（翻攝自X）

57歲的鈴木京香和藝人宮川大輔隨著外景工作團隊一起到神奈川縣三浦市介紹小玉西瓜和南瓜等農產品，畫面中鈴木京香雖然戴著草帽、繫上圍裙，在田野間幫忙煮飯。畫面中的她少女感十足，讓人不敢相信已經年過5旬。

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網友大讚即使鈴木京香穿著樸素仍難遮掩她的美麗，且鈴木京香說話的方式也受到網友稱讚，認為完全不像是個57歲的熟女，反而全身上下展現出可愛的感覺，更覺得她超級凍齡，讓觀眾全都驚艷。

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