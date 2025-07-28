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網紅棠娜辣曬「泡澡照」 樓下屋主氣炸投訴：天花板漏水了

網紅棠娜辣曬泡澡福利照。（翻攝自IG）網紅棠娜辣曬泡澡福利照。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅棠娜有著甜美臉蛋及E級傲人上圍，號稱擁有「最美乳型」，不吝嗇在社群分享辣照的她，昨（27）曬出一組泡澡福利照，並透露自己泡完澡後，竟害樓下天花板漏水，還被屋主生氣投訴，讓她又尷尬又無奈。

棠娜在IG曬出一組泡澡美照，可見她將一頭長髮盤起，裹著浴巾泡在家中浴缸，露出絕美肩頸線條，渾圓美胸與深邃事業線一覽無遺，畫面相當惹火，她時而忘向鏡頭、時而閉眼享受，搭配窗外美景，似乎相當放鬆愜意，不過她卻在文中無奈表示，「結果泡完樓下屋主生氣投訴說她整個進口天花板在漏水，我真的大抱歉⋯」，並補充表示，「泡一個浴缸防水壞了…整個浴室要打掉重新裝潢，樓下屋主超生氣」。

貼文曝光後，棠娜的火辣身材讓網友鼻血直流，紛紛大讚，「泡澡太犯規了啦」、「性感女神」，同時也有粉絲替她打抱不平，「浴缸第一次用就壞了真的是爛廠商偷工減料啊！」她也回應，「能理解畢竟這棟17年了」。

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