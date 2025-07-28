李多慧揭台灣生活「最大煩惱」 把拖地當日常紓壓

李多慧現化身一日清潔特派員。（Roborock 石頭科技提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕啦啦隊女神李多慧罕見不跳舞，改當「一日清潔特派員」親自下場拖地，並首度分享自己搬來台灣後的生活瑣事。她透露台灣潮濕天氣讓地板常常黏黏的，特別是廚房與洗手間，成為她最在意的居家困擾之一。

李多慧與粉絲進行拖地PK賽。（Roborock 石頭科技提供）

活動現場設有模擬濕黏地板挑戰區，李多慧一邊親手示範拖地技巧，一邊與粉絲互動，甚至還舉辦「拖地PK賽」，讓氣氛超嗨。她笑說：「看到乾淨地板真的會讓人心情變好。」有趣的是，粉絲一邊參加活動，還有機會抽中與她的合照，讓現場變成小型粉絲見面會。

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李多慧首次體驗洗地機。（Roborock 石頭科技提供）

她坦言剛搬進新家後，開始頻繁打掃，特別重視地板清潔，「頭髮掉在地上都會立刻清掉。」這次親自體驗拖地，讓她直呼療癒，並表示：「以前覺得拖地麻煩，現在竟然會期待。」

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