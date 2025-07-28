汪小菲麻六記「酸辣粉發霉」 傳顧客腹瀉賣場急下架

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲是「麻六記」餐飲品牌創始人，近日卻爆出旗下產品酸辣粉食品包發霉，中國多處都傳出消費者不滿的聲音，如今相關產品已經下架，代工廠也緊急發聲。

汪小菲創立品牌「麻六記」，旗下食品遭爆發霉。（翻攝自微博）

中國大型賣場近日接獲上海、深圳、寧波等地的顧客反應，購買麻六記酸辣粉卻驚見粉餅發霉，散發刺鼻異味，甚至傳出顧客食用後，出現腹瀉、喉嚨痛等症狀。此外，有網友踢爆，在食品包內發現蟲卵和毛髮。

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網友在「麻六記」酸辣粉驚見毛髮。（翻攝自微博）

中國大型賣場目前已經下架相關產品，代工廠阿寬食品也發布公告稱，第一時間配合客戶要求對該產品進行全面嚴密排查，現發出召回通知，目前所有存在品質風險的該規格產品已全部下架，由公司進行進一步調查追溯處理；值得一提的是，當地媒體報導，記者曾透過多種管道聯繫麻六記以及麻六記公司CEO，均未能獲得回應。

據悉，這批出現問題的產品，生產日期集中於6月16、18日，規格為270克的兩個批次產品，主要原因是生產過程中消殺環節存在不足，可能導致部分產品受環境細菌污染，出現濕粉餅保質期縮短或黴變。

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