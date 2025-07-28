才嫁黑男4個月 Lucy吐真心話「想分房」：這情況已經影響生活

黑男於今年3月甜娶Lucy。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名YouTuber黑男以街頭隨機配對影片打開知名度，於今年3月和交往5年的混血女友Lucy結婚，小倆口不時會在社群分享婚後生活，日前Lucy卻突然坦言，因睡眠習慣差異，已經在考慮和老公分房睡。

Lucy因睡眠問題感到困擾。（翻攝自IG）

Lucy在IG限時動態透露，過去幾個月以來始終無法習慣與老公睡同一張床，「總是睡不好，每天起床都頭痛痛的，偶爾還回心悸」，她坦言，自己其實十分敏感，不只是打呼聲，就連對方翻身的聲音也會吵醒她，原本都是自己睡的她從未發現過這些問題，她無奈表示，「這種情況已經有點影響到生活了，最近很認真討論是否要分房睡。」

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事實上，黑男在2018年做街頭配對時，意外結識了荷蘭混血的Lucy，認識4個月後正式交往，由於黑男與Lucy相差12歲，再加上Lucy為了黑男放棄去英國留學的計劃，讓Lucy的父母反對兩人戀情，但黑男為了Lucy受洗成為基督徒、戒菸，才讓女方爸媽點頭，如今終於在今年3月修成正果。

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