YTR拍台南災後景況引戰火 黃偉哲盼各界肯定清潔隊努力

台南市長黃偉哲（左）近日公開針對YTR「陳乖乖」所拍攝的影片（右）進行回應說明。（翻攝自FB/YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕颱風丹娜絲侵襲南台灣後，為台南地區帶來嚴重災情，不少民宅損毀、街道狼藉。YouTuber「陳乖乖」近日上傳一支回到台南鹽水老家的影片，呈現家鄉風災後的樣貌，喚起不少觀眾對災區的關心。然而，這支影片也引起部分爭議，對此，台南市長黃偉哲公開作出回應。

影片中，陳乖乖走訪位於台南的鹽水的老家，畫面可見許多屋頂受損，街頭有大量廢棄物堆放，讓人感受到天災的無情。但黃偉哲發文指出，影片所呈現的時間點，正好落在居民利用假日集中清理家園，因此才有大量垃圾出現在街頭，實屬正常現象。他強調，市府與清潔隊並未鬆懈，環保局在短短20天內已清除的廢棄量，相當於當地平時九個月的水準。

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在YTR「陳乖乖」所拍攝的畫面中可見許多屋頂受損。（翻攝自YouTube）

黃偉哲也提到，災後垃圾往往是分批、逐次清運，部分地點甚至需來回三、四次。對於第一線清潔隊員頂著烈日、日夜趕工的辛勞，他特別呼籲社會大眾給予理解與肯定：「災後重建需要大家的同理與合作，盼外界不要因為片面畫面，而忽略了基層人員默默付出的努力。」

對此，陳乖乖亦在社群發文回應，表示自己僅是如實紀錄7月21日所見的災後景象，並強調並無意批評市府或清潔隊。她希望外界能透過影片了解地方現況，也指出自己並未指責任何單位，「只是希望讓更多人看到災區還有許多等待幫助的地方」。

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