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娛樂 最新消息

超狂逆襲！《F1電影》重回全台冠軍飆破3.88億

〔記者許世穎／台北報導〕由「小布」布萊德彼特主演的飆速強作《F1電影》在台勢不可擋！上週末（7月25至27日）在台上演大逆襲，上映第5週再以全台破台幣3100萬的票房佳績重奪票房冠軍，全台累積票房突破台幣3.88億，賣破台幣4億大關已毫無懸念。

《F1電影》在台上演票房逆襲，上週末重回票房冠軍。（華納兄弟提供）《F1電影》在台上演票房逆襲，上週末重回票房冠軍。（華納兄弟提供）

這也是《F1電影》在台上映繼首週及次週蟬聯雙週票房冠軍後拿下的第3個週冠，同時，台北票房也突破台幣1億大關，成為今年繼「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務：最終清算》後，第2部台北票房破億之作。

湯姆克魯斯（右）先前出席《F1電影》首映還和布萊德彼特同框力挺，兩人今年新片都在台大賣。（華納兄弟提供）湯姆克魯斯（右）先前出席《F1電影》首映還和布萊德彼特同框力挺，兩人今年新片都在台大賣。（華納兄弟提供）

《不可能的任務：最終清算》為全台今年目前票房冠軍，已賣破台幣4.5億元，同時也是今年目前唯一全台破台幣4億的電影，《F1電影》將延續氣勢，成為今年達此成績的第2部，下週則要面對8月8日上映的日本動畫強敵《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。

而北美及全球票房方面，目前《F1電影》北美累積票房已高達1.65億美金（約台幣48.67億元），全球票房也已正式衝破5億美金（約147.5億元）大關。電影持續在台熱映中，本週預計將會有更多特殊廳放映回歸，請洽各大影城及戲院。

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