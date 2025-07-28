晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

很猛！《全知讀者視角》5天全台吸金3100萬

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國動作大片《全知讀者視角》23日晚場起在台上映，口碑逐漸發酵，今（28）片商宣布，台灣上映5天，全台賣破3100萬，成績勢如破竹。

《全知讀者視角》在台灣成功衝出好口碑。（采昌提供）《全知讀者視角》在台灣成功衝出好口碑。（采昌提供）

安孝燮、李敏鎬主演《全知讀者視角》自上週三在台灣、韓國同步上映，以銳不可擋的驚人氣勢，奪下韓國首週票房冠軍，吸引近62.8萬民眾搶看，吸金63億韓幣（約台幣1.4億元）票房，除兩位主角，包括蔡秀彬、申承浩、NANA等人出席謝票，所到之處深受影迷歡迎。

台灣上映在全台戲院掀起搶票熱潮，包括週末、週日不少場次迅速售罄，不只原著小說粉絲衝第一波，就連沒看過原著的觀眾也被炸裂口碑吸引，決定走進電影院一探究竟。

不少觀眾看完激動分享「電影真的讓人起雞皮疙瘩，節奏、視覺、情緒全部拉滿」、「場景的呈現效果和打鬥超級驚人，超出預期，立刻決定二刷」，成功激起觀眾的觀影衝動與社群話題。

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中