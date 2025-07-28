很猛！《全知讀者視角》5天全台吸金3100萬

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國動作大片《全知讀者視角》23日晚場起在台上映，口碑逐漸發酵，今（28）片商宣布，台灣上映5天，全台賣破3100萬，成績勢如破竹。

《全知讀者視角》在台灣成功衝出好口碑。（采昌提供）

安孝燮、李敏鎬主演《全知讀者視角》自上週三在台灣、韓國同步上映，以銳不可擋的驚人氣勢，奪下韓國首週票房冠軍，吸引近62.8萬民眾搶看，吸金63億韓幣（約台幣1.4億元）票房，除兩位主角，包括蔡秀彬、申承浩、NANA等人出席謝票，所到之處深受影迷歡迎。

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台灣上映在全台戲院掀起搶票熱潮，包括週末、週日不少場次迅速售罄，不只原著小說粉絲衝第一波，就連沒看過原著的觀眾也被炸裂口碑吸引，決定走進電影院一探究竟。

不少觀眾看完激動分享「電影真的讓人起雞皮疙瘩，節奏、視覺、情緒全部拉滿」、「場景的呈現效果和打鬥超級驚人，超出預期，立刻決定二刷」，成功激起觀眾的觀影衝動與社群話題。

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