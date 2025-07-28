林襄最新「粉絲互動規則」親揭：素顏不拍、下班勿攔

味全龍啦啦隊女神林襄憑藉甜美臉蛋、火辣身材吸粉無數。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕所屬味全龍啦啦隊女神林襄近來人氣扶搖直上，粉絲們經常在球賽前後爭相與她互動，為了讓雙方都留下好回憶，她特別在社群平台限時動態上發表最新的「互動小提醒」，清楚列出上下班時間的互動小規範，希望大家理解並配合她的小堅持，「讓每次襄遇都留下好的回憶」。

林襄今（28）日在IG上公布最新「粉絲互動規則」。（翻攝自IG）

林襄在文中特別強調，未來簽名僅限個人肖像系列的周邊商品，呼籲粉絲提前準備好名字內容，避免現場手忙腳亂。此外，她也提醒應援現場請遵守排隊與安全動線，尤其在下雨天或人潮眾多時，更要避免擅自衝向前方，造成混亂或危險。她坦言：「如果真的太忙，可能無法停下來久留，請大家多點體諒。」

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針對拍照合影部分，林襄則希望粉絲尊重她當下的狀態，「素顏就不合照啦～」還不忘幽默自嘲怕醜照亂竄網路。她也提到，下班後不再提供簽名與合照，盼粉絲別在回家路上攔人，「隔天還會有工作要忙，會想早點回家休息～」還請大家體諒下班模式的她，貼心的小規則讓粉絲直呼更愛林襄的真性情。

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