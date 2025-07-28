晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全台新片冠軍出爐！《驚奇4超人：第一步》3732萬稱霸

〔記者許世穎／台北報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》上週三（23日）在台上映，首日便以突破台幣854萬的成績空降全台票房冠軍。首週票房稍早正式出爐，以累計台幣3732萬登上新片票房冠軍。

《驚奇4超人：第一步》勇奪全台新片冠軍。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》勇奪全台新片冠軍。（漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》在北美上映也開紅盤，上週末（7月25至27日）強勢進帳1.18億美金（約台幣34.81億元）拿下票房冠軍，超乎市場預測；北美以外的海外市場同樣表現不俗，票房達1億美金（約台幣29.5億元），使全球首週開片票房來到2.18億美金（約台幣64.31億元）。

凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》化身新一代隱形女，展現動人演出。（漫威影業提供）凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》化身新一代隱形女，展現動人演出。（漫威影業提供）

電影今天也釋出最新「為何他們是漫威最獨特超級英雄呢？」幕後花絮，再讓觀眾看到場景和服裝製作的用心程度，包括驚奇先生的實驗室、驚奇4超人總部巴式大廈，以及歎為觀止的紐約市時報廣場都是真實搭建，為驚奇4超人打造的隊服及太空裝也相當實用。

導演麥特夏克曼直呼自己從小就是「驚奇4超人」的大粉絲，所以絕對不能錯過拍攝他們的機會，漫威總裁製片凱文費吉更感動地說這是漫威第一次得以拍出一部《驚奇4超人》的電影，也不忘催票：「光看他們一家四口合而為一，就值回票價了！」《驚奇4超人：第一步》全台好評熱映中。

《驚奇4超人：第一步》「為何他們是漫威最獨特超級英雄呢？」幕後花絮：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中