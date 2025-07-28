全台新片冠軍出爐！《驚奇4超人：第一步》3732萬稱霸

〔記者許世穎／台北報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》上週三（23日）在台上映，首日便以突破台幣854萬的成績空降全台票房冠軍。首週票房稍早正式出爐，以累計台幣3732萬登上新片票房冠軍。

《驚奇4超人：第一步》勇奪全台新片冠軍。（漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》在北美上映也開紅盤，上週末（7月25至27日）強勢進帳1.18億美金（約台幣34.81億元）拿下票房冠軍，超乎市場預測；北美以外的海外市場同樣表現不俗，票房達1億美金（約台幣29.5億元），使全球首週開片票房來到2.18億美金（約台幣64.31億元）。

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凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》化身新一代隱形女，展現動人演出。（漫威影業提供）

電影今天也釋出最新「為何他們是漫威最獨特超級英雄呢？」幕後花絮，再讓觀眾看到場景和服裝製作的用心程度，包括驚奇先生的實驗室、驚奇4超人總部巴式大廈，以及歎為觀止的紐約市時報廣場都是真實搭建，為驚奇4超人打造的隊服及太空裝也相當實用。

導演麥特夏克曼直呼自己從小就是「驚奇4超人」的大粉絲，所以絕對不能錯過拍攝他們的機會，漫威總裁製片凱文費吉更感動地說這是漫威第一次得以拍出一部《驚奇4超人》的電影，也不忘催票：「光看他們一家四口合而為一，就值回票價了！」《驚奇4超人：第一步》全台好評熱映中。

《驚奇4超人：第一步》「為何他們是漫威最獨特超級英雄呢？」幕後花絮：

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