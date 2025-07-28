剛澄清就翻車？魏如萱被目擊牽手小21歲男網紅 陷三角戀疑雲

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「娃娃」魏如萱昨（28日）傳出介入網紅情侶若盈與Ian的感情，女方一度疑似發文控訴魏如萱與男友的關係曖昧，雖然後來火速刪文，但是已經被網友截圖轉發。事後，魏如萱透過經紀人澄清，豈料，今天又流出兩人一起看展的照片，互動宛如情侶，再掀起熱議。

魏如萱深陷三角戀疑雲。（資料照）

昨天網路上突然瘋傳若盈的「心碎文」截圖，照片中可見她寫道，「當魏如萱每一次的在限動上發布ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫...我的心被扎了每一次每一次。」

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值得注意的是，魏如萱恰巧也發了捏陶土的限動，上面寫著「大一」，此外也有一張男生的插圖，對照若盈意有所指的貼文，立刻引發網友的揣測，還有店家PO出魏如萱與Ian穿同款服裝的合照，瞬間將話題推到浪尖上。

不過，若盈隨即刪文，並在限動中回應，「本人稍早因為還沒搞清楚狀況一時情緒激動發出一些評論。謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」態度大轉彎，讓外界一頭霧水。

若盈與Ian交往多年。（翻攝自IG）

對此，魏如萱的經紀人表示，「感謝大家關心，關於threads上的傳聞與推測，經了解對方已有澄清，另涉及藝人私領域，我們不多做回應。也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」

豈料，魏如萱經紀人澄清不到一天，《聯合報》就釋出魏如萱與Ian到金瓜石觀賞奈良美智展的多圖獨家報導，只見兩人不時手牽手、搭肩，互動相當曖昧，毫不避諱路人眼光，消息一出，再度引爆網友聯想，魏如萱經紀人尚未對此回應。

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