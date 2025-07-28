「口袋影展」8月隆重開幕 50部作品打造夏日親子盛典

「口袋影展」主視覺。（小公視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆「口袋影展」將於8月15日於華山1914文化創意產業園區熱鬧登場，今年活動規模擴大，帶來50部來自國內外、適合3至18歲觀眾欣賞的動畫與兒少節目，為孩子、青少年與家庭打造一場專屬的夏日歡樂盛典。

口袋影展集結多部小公視原創人氣動畫，包括《妖果小學3》、《勇者動畫系列2》、《小黑啤美食大冒險》、《星際女孩》、《莓吉幼兒園》、《我是陳派派》等，將在光點華山電影院放映，光點華山影像穿廊設有拍貼機與遊戲跟觀眾互動。

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除了展覽與放映，在華山紅磚倉庫西五館有「故事山谷慶生會」科技親子劇場，8月18至8月22日「平日動畫體驗場」，以沈浸式環形動畫結合生動的故事旁白，帶領觀眾跟口袋小子一起進入奇幻山谷冒險。

水果奶奶將出席口袋影展活動。（小公視提供）

8月16、17日及8月23、24日兩個週末會有「假日表演場」，現場演員會跟觀眾互動，還有姊姊一起說故事，引領親子觀眾身歷其境，歡樂再升級！

8月16日週末兩天，華山北側綠地將舉行限定活動 「一起搖擺～寵物音樂會 Swing Swing Kiss Kiss」，邀請多組音樂人與表演團體精彩演出，同時舉辦寵物才藝秀與「妖果盃」創意唱跳比賽，《水果冰淇淋》的水果奶奶、知名女團GENBLUE幻藍小熊也會親臨現場表演，為親子與毛孩家庭打造最療癒的夏日夜晚。

GENBLUE幻藍小熊也會親臨現場表演。（天空娛樂提供）

影展期間亦推出青少年國際影展大使與影像敘事創作課程工作坊，規劃3日課程與針對青少年觀眾的放映單元，帶領青少年培養故事力，觀賞國際影片，啟發年輕世代表達屬於自己的獨特創意與觀點。

第二屆口袋影展將於8月15日至24日在華山1914文化創意產業園區舉行，詳情可鎖定 PTS XS 小公視口袋影展官網。

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