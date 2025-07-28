《鬼滅之刃無限城篇》預售情報公開 台灣也推最速零點場次

〔記者許世穎／台北報導〕打破影史紀錄的動畫神作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，在日本上映僅4天即創下驚人的70億日幣（約台幣14億元）票房、吸引超過500萬人次進電影院朝聖，發行該片的木棉花昨曝光全新視覺圖，同時宣布預售消息及首週特典，還有影城將上映午夜零時最速場，鬼滅迷準備搶票搶特典。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》昨曝光全新視覺圖。（木棉花提供）

電影截至目前在日本上映10天，票房突破128億日幣（約台幣25.6億元），觀影人次超過910萬。昨曝光的全新視覺圖以炭治郎、冨岡義勇與猗窩座對決的畫面為主，濃烈的色彩更呈現出激烈戰鬥的張力，同步公開的首週特典則為共8款的電影視覺圖收藏小卡，以無限城為背景的視覺圖，囊括了各主要角色們，屆時將隨機贈送乙款、數量有限並送完為止。

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至於鬼滅迷最關心的全台各影城預售，確定將於本週五（8月1日）中午12:00起，陸續開放上映第一週的劃位，而首週特典則從上映前一天，也就是8月7日中午12:00起陸續開放領取，請影迷們務必密切關注影城公告，提前規劃觀影行程。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第一週特典曝光。（木棉花提供）

此外，部分影城將於8月8日午夜零時安排「最速上映場」，最狂熱的鬼滅粉絲得以搶先踏入無限城，第一時間見證鬼殺隊激烈戰鬥的震撼登場，同時預告還有IMAX版本限定入場特典待公開，敬請粉絲持續鎖定木棉花官方社群平台，掌握《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的第一手情報。

全新內容的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於8月8日包括日文原音版、IMAX版同步在台上映，中配版則於８月15日上映。故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的決戰。抱著絕對要打倒無慘的決心，決戰序幕就此揭開。

特別留意本次台灣分級為輔12級，未滿十二歲之兒童不得觀賞，片長2小時35分鐘，字幕會是中文+英文雙語字幕。一般版僅能領取一般版特典，IMAX版特典（還沒公開）只有觀賞IMAX版可以領取，都是限量送完為止。

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