E奶正妹YTR爆不倫戀 高顏值元配開轟小三「整形醜女」超嗆辣

人氣YouTuber「Ikechan」擁有亮麗外型級火辣身材。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲正妹YouTuber「Ikechan（いけちゃん）」擁有甜美臉蛋及E級魔鬼身材，更曾出過寫真集，吸引不少粉絲喜愛，頻道有超過77萬訂閱。怎料，近日突被爆出與39歲已婚暢銷書編輯箕輪厚介傳出不倫戀，令元配震怒發文砲轟，引起討論。

據日媒報導，Ikechan與箕輪厚介日前被拍到互動親密，箕輪厚介不僅在女方香閨待上將近3個半小時，直至深夜才返家，兩人還被發現一同前往燒肉店用餐，過程中男方不斷摟腰搭肩，親密舉止宛如情侶。另外，Ikechan透露不久前搬家至東京都內，住處離箕輪厚介家只須徒步就可抵達，讓不淪戀傳聞甚囂塵上。

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據悉，箕輪厚介的妻子為前空服員，長相十分漂亮，兩人關係不淺的消息曝光後，元配大為震怒，隨即在社群平台X發文砲轟，「出軌我完全可以接受，受矚目的人都會這樣，因為他們受歡迎嘛。但自從那個女人出現後，他整個人都變了，開始對我跟兒子大聲咆哮，做了很多可怕的事，我真的累了」，不僅吐露自己的心聲，還強調「我比較可愛」、「我也是E罩杯」，並用「整形醜女」批評小三。

Ikechan拍片致歉。（翻攝自YT）

針對不倫風波，Ikechan昨（27）日於YouTube上傳道歉影片，她穿著白襯衫、神情憔悴，手持紙條逐字宣讀，「這次因為我不成熟的行為，造成各為不便與不快，真的非常對不起。對於一直信任並支持我的觀眾、相關人士，以及所有因此受到傷害的家庭成員們，我由衷致上歉意。」至於是否暫停活動，她坦言自己思考了許久，最終決定繼續活動，會虛心接受外界批評與意見，正視自己的錯誤，她坦率表示，「我知道這次失去的信任，絕對不是短時間能挽回的，所以我不會用言語來博取原諒，只能靠今後的行動來證明。」

箕輪厚介道歉。（翻攝自YT）

而箕輪厚介也於個人頻道發布道歉影片，他向妻子與家人表達歉意，並補充「關於這次的事情，我已經和妻子好好談過了。我們互相尊重，也彼此感謝能夠相遇，她是位既美麗又有E罩杯的妻子，跟她在一起很快樂，這次事件遭成了騷動，真的很抱歉，今後這件事我們會做為家庭內部問題處理。」

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