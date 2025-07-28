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娛樂 最新消息

家寧面風波「裝沒事」強勢復出？ 網虧：這心臟太大顆

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」成員的家寧，自從遭前男友Andy老師公開爆料「家族奪權＋帳目不清」後，名聲一路滑坡。但她似乎絲毫未受影響，最近在個人頻道「秘月期POPOO」上傳新片，頂著輕鬆神情與燦爛笑容開場，完全沒提到先前的爭議，讓不少網友看傻直呼：「這心態強到可以出書」。

前「眾量級CROWD」成員家寧近日在新片中的狀態看起來十分不錯。（翻攝自YouTube）前「眾量級CROWD」成員家寧近日在新片中的狀態看起來十分不錯。（翻攝自YouTube）

影片中家寧翻出網友模仿她開場白「秘月期POPOO，今天你PO了嗎」的創意片段，有人搞笑改成「追星期BUY BUY」，用來形容追星後戶頭見底的窘況。對此，家寧也不藏幽默回：「我們有共同點」，接著自補一槍「財務狀況」，雖未明說，但疑似是以玩笑的方式輕描淡寫回應與Andy的金錢風波，引起網友熱議。

Andy老師（右）與前女友家寧（左）分手後完全撕破臉。（翻攝自IG）Andy老師（右）與前女友家寧（左）分手後完全撕破臉。（翻攝自IG）

雖然負評不斷，家寧依舊在社群上火力全開，日前還曬出健身照，詢問粉絲「夏日必備是哪一個？」選項包括「頭痛的冰美式」、「超凍冷氣房」與「努力練出來的馬甲線」，試圖展現積極一面。然而留言區瞬間歪樓，有網友狠酸：「妳需要的是道德線，不是馬甲線」、「第四選項：帳本」，甚至有人發揮創意神回：「1.算到頭痛的帳本，2.超級寒酸的小套房，3.練出來的道德線」。

儘管外界質疑聲不斷，家寧似乎選擇一條「照拍不誤」的路線，繼續產出影片與內容，只是觀眾買不買單，恐怕才是她下一步最該面對的現實。

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