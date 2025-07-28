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郭富城宣布唱回台灣！出道35年「第一次」 時間地點曝光了

郭富城舞台魅力驚人。（爵士娛樂／iMe TW提供）郭富城舞台魅力驚人。（爵士娛樂／iMe TW提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「亞洲舞王」郭富城去年帶著「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋連唱3天，當時他向台灣歌迷約定「不再讓你們等五年」，在即將迎接出道35年之際，天王也兌現承諾，驚喜宣布11月8日首度登上高雄巨蛋開唱，他表示：「這次特別為高雄準備了一些與台北場不同的內容，希望帶給大家更多驚喜與感動！」

郭富城將為高雄場帶來不同驚喜。（爵士娛樂／iMe TW提供）郭富城將為高雄場帶來不同驚喜。（爵士娛樂／iMe TW提供）

台灣粉絲苦等五年，去年底終於盼到郭富城來台開唱，當時他特地為台灣粉絲設計回憶殺歌單，同時將自己在疫情間所培養的書法與繪畫興趣融入表演之中，誠意十足，令樂迷相當期待能夠再次親身感受他的舞台魅力。

今年他驚喜現身綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》，精心編排《Exit》、《狂野之城》、《唱這歌》歌舞組曲，節目播出後被嘆「根本是教科書級演出」；6月底他空降啟德體育園擔任周杰倫演唱會香港站嘉賓，二天王一起跳《baby shark》全場轟動，更再次帶起舞蹈模仿熱潮，他也與周杰倫合唱了歌曲《永遠愛不完》，合體跳「 愛不完」舞蹈，引發網友熱烈討論。

郭富城宣布唱回台灣！出道35年「第一次」 時間地點曝光了郭富城坦承每一次站上舞台都是新挑戰。
（爵士娛樂／iMe TW提供）

郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台出道，35年來在台灣留下許多難忘的回憶。這回首次在高雄巨蛋開唱，他分享對高雄的印象：「我印象中高雄是一座充滿熱情與活力的城市，不論是美食、風景，還是整座城市的氛圍，都讓人很放鬆、很親切。」約定會帶來與台北場不同的驚喜內容，更搶先公開這次的舞台設計，特別增加有運輸帶設計的延伸舞台，屆時不僅能和粉絲近距離接觸，也能有更多意想不到的互動。

郭富城將首度在高雄巨蛋開唱。（爵士娛樂／iMe TW提供）郭富城將首度在高雄巨蛋開唱。（爵士娛樂／iMe TW提供）

相隔11個月再次回到台灣開唱，郭富城向台灣歌迷們表達感謝與期待之情：「感謝大家一直以來的支持與陪伴。這次能夠來到高雄與大家見面，我非常開心，也希望大家當晚都能來到現場，和我一起分享音樂與舞蹈的熱力時刻！」相關演唱會資訊可參考爵士娛樂以及iMe TW臉書粉絲頁

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