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娛樂 最新消息

玉女歌手「昔淪拍三級片」全裸如凌遲 54歲現況曝光驚艷全網

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女歌手甄楚倩歌聲酷似樂壇天后梅艷芳，曾在1980年代紅極一時，憑藉一首《深夜港灣》成為不少人心中的「玉女偶像」。不過，她的演藝之路跌宕起伏，後來轉型走性感路線，甚至接演三級片，2021年未婚生子後，便淡出螢光幕，直到近日有粉絲在社群分享她的慶生合照，掀起一波回憶殺。

甄楚倩54歲現況驚艷網友。（翻攝自小紅書）甄楚倩54歲現況驚艷網友。（翻攝自小紅書）

現年54歲的甄楚倩原名俞瑞兒，1987年參加亞洲電視舉辦的《未來偶像爭霸戰》，以17歲之齡奪得冠軍嶄露頭角，加上她的歌聲與梅艷芳相似，因此迅速走紅，後來她跨足影壇，參演過多部電影。

然而，甄楚倩在1993年退出樂壇選擇從商，卻遇上金融風暴，據傳一度損失超過1200萬元，不得不重返演藝，但是人氣早已不如當年，為求突破她決定轉型，接演王晶監製的三級片《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》，全裸出演掀起話題，卻也因此陷入人生低谷，甚至情緒失控，短暫染上毒癮，她形容那段日子「像走了一回地獄」。

甄楚倩是80年代紅極一時的玉女歌手。（翻攝自臉書）甄楚倩是80年代紅極一時的玉女歌手。（翻攝自臉書）

值得一提的是，近日流出的照片可見，甄楚倩身穿藍色襯衫，抱著鮮花與眾人合影，氣色相當好，年過半百仍保養得宜，讓網友不禁大讚：「完全不像54歲！

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