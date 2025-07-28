有片！「電豹Karina」好會射 超狂影片曝光網驚呆

安汝被粉絲封為「電豹Karina」。（想想時間有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」成員安汝，近期因甜美臉蛋與清新氣質，與韓國天團aespa成員Karina神似，被粉絲封為「電豹Karina」，人氣水漲船高，推出個人首支單曲《你射中邱比特》，以青春洋溢的旋律與戀愛氛圍，射中無數粉絲的心。

安汝坦言，這首歌對她意義非凡：「當時收到很多demo可以挑，我一聽到《你射中邱比特》就馬上有感覺，它充滿青春與活力，是我最有信心挑戰的一首。」她也透露錄音時最常被糾正的是咬字，為了完美詮釋歌曲，她花了許多時間反覆練習、精進細節，「單曲一直是我夢想中的里程碑，機會來了，我就要全力以赴！」

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安汝自認邱比特上身。（想想時間有限公司提供）

作為MEME女團中第二位單飛出個人作品的成員，安汝說團員們都給予滿滿祝福，而她「邱比特」的稱號，最近還在現實中真實上演，日前她在IG分享夜市挑戰射氣球遊戲的影片，一連射中20顆氣球，讓同行的電豹女草莓嚇到「吃手手」，粉絲直呼她是「最會射的啦啦隊女神」，安汝也搞笑回應：「這技能練很久，可能我真的是邱比特本人」

安汝推出個人首支單曲。（ 想想時間有限公司提供）

不過長期跳舞也讓她膝蓋出現警訊，表演中經常有地板動作的她透露：「現在膝蓋有時候風一吹就會刺痛，但我還是持續鍛鍊，希望能讓它撐久一點。」敬業精神讓人佩服。

談到私下生活，安汝表示自己其實很謹慎低調，「我個性隨和但也懂得拿捏分寸，在這行還是要小心說話做事。」她感謝一路上的貴人與機會，「我一直覺得自己是個很幸運的人，沒有什麼黑歷史，也一直秉持真心誠意對待身邊的人。」

安汝（左）和草莓日前去逛夜市。（想想時間有限公司提供）

她與隊友的感情也像家人般緊密，她說：「我跟安娜在啦啦隊就像姐妹，我們每年都會一起出國，目前去了上海和日本，從來都沒規劃行程，純粹就是放空放鬆，好笑的事情講不完！」

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