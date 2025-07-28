晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

有片！「電豹Karina」好會射 超狂影片曝光網驚呆

安汝被粉絲封為「電豹Karina」。（想想時間有限公司提供）安汝被粉絲封為「電豹Karina」。（想想時間有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」成員安汝，近期因甜美臉蛋與清新氣質，與韓國天團aespa成員Karina神似，被粉絲封為「電豹Karina」，人氣水漲船高，推出個人首支單曲《你射中邱比特》，以青春洋溢的旋律與戀愛氛圍，射中無數粉絲的心。

安汝坦言，這首歌對她意義非凡：「當時收到很多demo可以挑，我一聽到《你射中邱比特》就馬上有感覺，它充滿青春與活力，是我最有信心挑戰的一首。」她也透露錄音時最常被糾正的是咬字，為了完美詮釋歌曲，她花了許多時間反覆練習、精進細節，「單曲一直是我夢想中的里程碑，機會來了，我就要全力以赴！」

安汝自認邱比特上身。（想想時間有限公司提供）安汝自認邱比特上身。（想想時間有限公司提供）

作為MEME女團中第二位單飛出個人作品的成員，安汝說團員們都給予滿滿祝福，而她「邱比特」的稱號，最近還在現實中真實上演，日前她在IG分享夜市挑戰射氣球遊戲的影片，一連射中20顆氣球，讓同行的電豹女草莓嚇到「吃手手」，粉絲直呼她是「最會射的啦啦隊女神」，安汝也搞笑回應：「這技能練很久，可能我真的是邱比特本人」

安汝推出個人首支單曲。（ 想想時間有限公司提供）安汝推出個人首支單曲。（ 想想時間有限公司提供）

不過長期跳舞也讓她膝蓋出現警訊，表演中經常有地板動作的她透露：「現在膝蓋有時候風一吹就會刺痛，但我還是持續鍛鍊，希望能讓它撐久一點。」敬業精神讓人佩服。

談到私下生活，安汝表示自己其實很謹慎低調，「我個性隨和但也懂得拿捏分寸，在這行還是要小心說話做事。」她感謝一路上的貴人與機會，「我一直覺得自己是個很幸運的人，沒有什麼黑歷史，也一直秉持真心誠意對待身邊的人。」

安汝（左）和草莓日前去逛夜市。（想想時間有限公司提供）安汝（左）和草莓日前去逛夜市。（想想時間有限公司提供）

她與隊友的感情也像家人般緊密，她說：「我跟安娜在啦啦隊就像姐妹，我們每年都會一起出國，目前去了上海和日本，從來都沒規劃行程，純粹就是放空放鬆，好笑的事情講不完！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中