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娛樂 最新消息

71歲「鄭少秋舊愛」情緒崩潰   嚇呆工作人員  

趙雅芝出席活動，被拍當眾掩面哭泣。（香港星島日報）趙雅芝出席活動，被拍當眾掩面哭泣。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕香港TVB在70年代四大花旦之一、71歲趙雅芝，19歲參選1973年港姐，儘管未能打入前3屈居第4，之後憑藉亮麗及極具氣質外表，演出經典港劇《上海灘》、《倚天屠龍記》、《新白娘子傳奇》走紅，人氣歷久不衰，目前人氣依然旺。

雖已達古稀之齡，趙雅芝仍然十分勤於出席各大活動，港媒報導，近來除了《新白娘子演唱會》跑巡演外，更時常做直播帶貨做到深夜。日前她於出席活動時，竟離奇爆喊掩面哭泣，情緒似乎陷於崩潰邊緣。

她似乎難掩悲傷情緒。（香港星島日報）她似乎難掩悲傷情緒。（香港星島日報）

近日在網路流出趙雅芝25日被拍圖片，照片中她穿著紅色中式套裙十分耀目，當天出席一個活動擔任嘉賓，在台上氣質優雅，但隨後完成活動在後台，雖然身旁有不少工作人員甚至媒體在場，她卻壓抑不了內心悲傷，竟然開始爆喊；曝光照片中，趙雅芝樣貌哀傷，哭得相當傷心，甚至需要用手遮住臉部，工作人員也被嚇到不知所措。

她和香港娛樂圈維持很好關係，左為港星葉童。（香港星島日報）她和香港娛樂圈維持很好關係，左為港星葉童。（香港星島日報）

趙雅芝一向注重形象，當天公開落淚非常罕見，知情者說，她似乎承受極大壓力，甚至發生了不幸事件。媒體報導，趙雅芝因長期成為家庭經濟重心而十分疲累，落淚或跟長時間高強度工作有關。

趙雅芝與鄭少秋1979年因合拍《楚留香》相識傳緋聞。（香港星島日報）趙雅芝與鄭少秋1979年因合拍《楚留香》相識傳緋聞。（香港星島日報）

趙雅芝與「香帥」鄭少秋1979年拍攝《楚留香》相識，二人曾合演《大報復》、《富翁》、《倚天屠龍記》等港劇，是不少觀眾心目中的最佳螢幕情侶並曾傳緋聞，更有指因而惹怒香帥前妻、已故港星沈殿霞。

趙雅芝1975年與醫師黃漢偉結婚，1983年離婚，取得2子（兄黃光宏、弟黃光宜）監護權；1984年趙雅芝與港星黃錦燊在美國結婚，育有一子黃愷傑。

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