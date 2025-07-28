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廣末涼子車禍停工3個月 今首露面精神狀況曝

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子4月在靜岡縣凌晨出車禍，送醫後又暴打女護理師遭當場逮捕，隨後全面停工反省；時隔3個月，她今（28）重返車禍現場，配合警方勘查，被日媒捕捉到氣色不差，精神似乎已逐漸恢復穩定。

廣末涼子今重返車禍現場配合調查。（翻攝自Yahoo Japan）廣末涼子今重返車禍現場配合調查。（翻攝自Yahoo Japan）

車禍當下，現場車頭全毀，所幸廣末和男經紀人相安無事，不過當時掛川警方稱，廣末被送往醫院過程中始終焦躁不安，精神狀況令人堪憂，之後被送往醫院後，更踢踹女護理師腿部、抓傷手臂，遭警方以傷害嫌疑逮捕，直到拘留9天後獲釋。

廣末涼子車禍3個月後首露面，態度淡定。（翻攝自Yahoo Japan）廣末涼子車禍3個月後首露面，態度淡定。（翻攝自Yahoo Japan）

經過停工反省的廣末涼子今早在執法人員陪同下，重返車禍案發現場，被日媒直擊坐在車廂內，態度淡定，據調查人員透露，廣末駕駛經紀人的汽車，不慎撞向大型貨車，現場沒有明顯煞車痕跡；據報導，警方將依此次調查結果，判斷是否會對廣末作出刑事處分。

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