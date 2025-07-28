許富凱自爆曾是「練習生」 真實內幕曝光

許富凱連唱30首歌，堪稱小巨蛋等級。（寬宏藝術x何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕許富凱「拾歌Plus」2025讚聲演唱會「世間男女場」上週六（26）於台中Legacy開唱。七年沒到台中開專場，許富凱一開口講話就先深深一鞠䩑道歉，也笑說有一句詞叫「七年之癢」，七年來沒、自己真的有點癢了，謝謝台下千名觀眾替他止癢。更坦承開賣前沒信心，沒想到秒殺的速度比故鄉高雄速度還快。更拿剛唱完的歌《絕情雨》妙喻，「雖然剛才唱的歌很絕情，但你們真的很有情啦！」

許富凱「拾歌Plus」台中場「神仙歌單」再升級。（寬宏藝術x何樂音樂提供）

五月台北兩場被歌迷與樂評盛讚「神仙歌單」，唱到台中歌單更是升級。許富凱以台語天后黃乙玲跨時代的三首歌《愛情的酒攏袂退》、《講什麼山盟海誓》、《水潑落地歹收回》，串成一個份量極高的組曲作為開場，讓台下的歌迷才開始就將情緒拉到高點，更嚴選限定歌單，包括天后王瑞霞《絕情雨》、江蕙《愛不對人》和歌王陳一郎《行船人的純情曲》，向觀眾表達感恩之情。

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七年沒到台中開唱，許富凱打趣有「七年之癢」。（寬宏藝術x何樂音樂提供）

許富凱分享：「每次聽到陳一郎大哥的歌，畫面就立刻回到小時候跟著爸爸開車去汽車修理廠的時光，好像就看見那些辛苦的黑手大哥，就能聞到那些黑油的味道。工廠的收音機總是會放送這些歌。」小時候在爸爸車上的時光，就是他學會這些經典台語歌最重要的時光，笑稱自己從小就是「練習生」了，只是沒有進軍韓國而已，台下瞬間大笑。

「拾歌Plus」演唱會將在8/16前進高雄。（寬宏藝術x何樂音樂提供）

除了悲苦情歌，許富凱更將幾首80和90年代有節奏的歌曲：陳小雲經典三部曲《愛情恰恰》、《舞女》、《愛情的騙子我問你》及林強的《春風少年兄》、伍佰的《煞到你》串成一個有趣通俗的愛情故事，他解釋這段就是一個舞女煞到春風少年兄，沒想到到頭來也不過是個愛情騙子的組曲。他打趣：「反正在愛情裡，不是被騙，就是騙人，但其實我們最常做的，是騙自己，不是嗎？」

演唱會最後，許富凱介紹因為歌詞有著台中重要路標「中港交流道」而選唱沈文程的《五月十一彼下埔》作為壓軸曲，更突然神模仿起沈文程講話的聲調，維妙維肖令人拍案叫絕。此外，一位男歌迷私訊他分享近日父親過世，想在現場聽到他唱他創作的《無聲》，也回應歌迷大喊想聽《雨傘情》，二度加碼清唱，整場演唱會唱了三十首歌，堪稱小巨蛋等級的份量。

「拾歌Plus」讚聲演唱會還有最終場「男女戀歌場」將在8/16（六）於高雄LIVE WAREHOUSE舉行，依舊會結合台北及台中兩場的精彩曲目，再加上全新為高雄嚴選的專屬曲目，壓軸唱回自己家鄉，絕對是感動再升級。

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