裘海正批「師大女足」吹哨者形象隨便 許常德反轟：沒有大人樣

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣國立師範大學（台師大）女子足球隊近日爆出「抽血換學分」醜聞，對此，運動員出身的女星裘海正27日發文感嘆，身為「吹哨者」的女學生「成也媒體、敗也媒體」，已經達到目標、不需要再無限上綱，言論引起爭議，資深音樂人許常德也看不下去批評，「真的是沒有大人樣」。

許常德（左）批評裘海正的言論「沒有大人樣」。（資料照）

裘海正提到，「最近很紅的足球女孩」，認為她想說的話已經公諸於世了，「妳讀再多書、再聰明、再會說話、再有影響力，但由於妳滿口XXX、形象隨便，那些滿腹知識也都枉然」，並表示體育人隨性、隨和、不做作的特質是被喜歡的原因，但是隨便卻是會被輕看，「但請記住凡走過必留下痕跡，幾年後再回來看你上過的網路、電視、媒體，相信妳可能會後悔」。

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然而，貼文曝光後，立刻引爆民眾怒火，網友紛紛留言圍剿，「這就是吹哨者的悲哀，揭發一件事、勇敢一件事，卻被檢視千千萬萬件事」，要裘海正將心比心。對此，她則回應，「謝謝各位的指教」，願意虛心接受，「正因為我非常疼惜這女孩的勇敢，以致於希望對她有所提醒，媒體非常無情、它只是會竭盡誘導一些人跳進網羅裡，反而使你原先想訴求的事情被淡化、歪樓了，我認真的疼惜這孩子，因為體育圈有如此上進、肯付代價在做學問上的人不多，因此希望能提醒、保護她，我是學體育、又是公眾人物，我不會想傷害任何人！」

裘海正發文批評，「抽血換學分」吹哨者形象隨便。（翻攝自臉書）

對此，許常德今（28日）在臉書痛批，裘海正的言論很奇怪，「還真敢講，沒有內容，只有批評，還說自己是在疼惜學生才寫這些話，真的是沒有大人樣」，並反問裘海正，「誰不知道教育界的體育系有很多該檢討的藏污納垢，覺得大家都不識字嗎？」

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