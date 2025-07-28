外面風雨再大依然向前行！ 苦苓跳痛聊洗臉台擦乾？

苦苓上午發文堅定表示：「不論外面風雨再大，我依然會堅定前行。」（翻攝自苦苓愛說笑臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣史上規模最大的「大罷免」第一波投票落幕，24名藍委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，作家苦苓今（28）日上午在臉書發文表示：「不論外面風雨再大，我依然會堅定前行。」不過卻又大聊為什麼洗臉台用完都要擦乾？

苦苓表示，水電師傅來家裡修浴室水龍頭，看了一眼他的洗臉台點點頭說：「都有在擦齁？很好。」接著問師傅怎麼知道，對方說大多數人都以為洗臉台上的水自己會乾，其實當下如果沒有立即擦乾，就會留下水漬，日積月累，就再也擦不掉了，「洗臉台上處處斑駁的，他一看就知道。」

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原本苦苓並不懂得這個道理，他說：「只覺得洗臉台上的水痕，就像生活中的負面情緒，不論是悲傷抑鬱憤怒恐懼，都應該在一天結束的時候，從心裡面把它們擦掉，才能安心入唾，準備迎接嶄新的一天。」

而苦苓透露他每晚用抹布擦乾冼臉台時，感覺就把心裡的污漬都一起擦掉了，好像一個小小的儀式，可以確保心中清明，接著才說：「不論外面風雨再大，我依然會堅定前行。」

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