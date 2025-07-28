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台灣網紅遭黑警勒索！馬來西亞YouTuber教你如何自保

馬來西亞知名YouTube頻道《BBK Network》談及台灣網紅遇惡警事件。（翻攝YouTube）馬來西亞知名YouTube頻道《BBK Network》談及台灣網紅遇惡警事件。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕台灣網紅妍兒近日前往馬來西亞旅遊，卻在當地遭遇惡警勒索高達一萬馬幣（約新台幣七萬元），甚至被強迫打開銀行APP查看存款，更在過程中遭遇性騷擾。事件曝光後，立即引發網友與社會廣泛關注，馬來西亞知名YouTube頻道《BBK Network》也針對此事發表評論，並分享如何在類似情況下保護自己。

遇到臨檢或盤查該怎麼辦？

BBK主持人指出，若你在馬來西亞遇到臨檢或被警察要求停車盤查，擔心對方是「黑警」（意圖敲詐勒索的警察），有幾個自保步驟可以參考：

確認對方身份：如果員警未穿制服，你有權要求對方出示識別證。

馬來西亞的警察識別證有三種顏色：

紅色：已被停職的警察，沒有執法權力

藍色：正式高階警官

白色：後備警察。

記下資訊：看到對方識別證時，建議立刻記下警察的姓名與警車車牌號碼，這樣可有效嚇阻對方的不當行為，因為他會擔心你事後投訴。

若警察開始對你提問，記得你僅需提供基本資料，包括：姓名、護照號碼住宿地址其餘問題基本上可以先不回答。你可以主動詢問：「我現在是被逮捕了嗎？」如果對方回答「是」，那就不必反抗，依法配合進入警局；如果不是，則你有權立即離開現場，因為對方無正當理由拘留你，除非他明確指出你涉及某案件，需要你協助調查此外，記得你有權利聯絡律師，警方不得剝奪。馬來西亞也有法律求助電話，若你不清楚相關法律程序，可撥打此類熱線求援。

為何外國人更容易成為目標？

主持人最後指出，外籍勞工與外國遊客由於不熟悉馬來西亞的法律，加上遊客通常沒有時間與警察耗下去，因此更容易成為黑警勒索的目標。他呼籲遊客提高警覺，也鼓勵民眾了解自己的法律權益，避免成為受害者。

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