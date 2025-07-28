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娛樂 最新消息

罕病兒奮戰15年仍病逝 《戲說》女星心碎發文：我永遠愛他

〔記者李紹綾／台北報導〕女星李宇柔（陳蔓菲）是《戲說台灣》御用演員，婚後育有一對子女，大兒子「牛牛」患罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶缺乏症），她盡力盡力照顧兒子十幾年，沒想到今（28日）兒子宣告不治，得年15歲。

李宇柔。（翻攝自臉書）李宇柔。（翻攝自臉書）

李宇柔在臉書貼出兒子的照片，透露兒子已離開人世，痛心寫下：「我的兒子走了，天堂能讓他走路，奔跑，我永遠，永遠愛他。」

李宇柔2023年上節目提到，曾為替兒子改運，找了先前幫自己算命改名的老師，不過卻被對方拒絕，對方說兒子撐不過2022，就算可以也撐不過2023，她坦言對於生離死別相當介懷，難過說：「如果他走了，我就想跟著走了。」

李宇柔婚後求子過程艱辛，流產十幾次，終於成功懷上兒子牛牛，原本看到新生兒檢查報告一切正常，但她開始慢慢發現兒子不太對勁，尤其雙眼相當無神，最後診斷出罹患罕見疾病AADC，病情發作時眼睛會上吊，肢體反折宛如電影《大法師》的畫面，醫師曾預測「這樣的孩子基本上只能活到2、3歲」，不過在她的悉心照料下，讓兒子堅持活到15歲。

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