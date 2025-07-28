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本土劇女星玩股票爆虧1200萬 嫩尪深夜痛哭：妳快把家毀了

周又珈玩股票慘賠1200萬，導致婚姻陷入危機。（翻攝自YT）周又珈玩股票慘賠1200萬，導致婚姻陷入危機。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲女星周又珈過去常出演《戲說台灣》、《台灣奇案》等本土劇，2020年嫁給小10歲的工地主人後淡出演藝圈，近日她在節目中坦承，曾因為自己投資失利慘賠1200萬，導致婚姻陷入危機。

周又珈在節目《單身行不行》中透露，她在去年7月開始接觸股票玩當沖，起初嘗到甜頭讓她信心大增，不料在去年10月開始被套牢，虧損達200萬，為了不讓老公失望，她選擇繼續加碼，開始融資、跟券商借錢，沒想到在今年4月又遇到川普宣布新關稅政策，股市面暴跌，她的虧損擴大至500萬，再加上因為融資「爆掉」，她更倒欠券商700萬，總計虧損1200萬。

周又珈表示，丈夫得知消息後便跟她大吵、冷戰，甚至好幾天不見蹤影，某天老公半夜爛醉回家，更歇斯底里哭喊，「你快把這個家搞毀了你知道嗎？你不賣股票，我就把房子賣了，這個家也沒了。」

意識到自己的婚姻瀕臨瓦解，周又珈開始想辦法解定存補錢坑，就連保單都拿去借錢，不過某天發現帳戶突然進帳200萬，她一查才發現，是老公四處跟親友借來的錢，「這幾天每天那麼晚回家，我就是找朋友找同學，不管熟不熟，就是打電話想辦法籌錢。」

周又珈原先以為老公每天不回家是在外面花天酒地，得知真相後頓時覺得慚愧，因為知道老公臉皮薄，但卻願意為了她放下自尊奔走籌錢，「我很對不起老公，那一刻我真的覺得我做錯了，那一刻開始，我老公比我想像中更愛我，給我的感動不是感動那種境界可以比擬的。」她坦言，雖然歷經最黑暗的時期，卻見證婚姻最高光的時刻，經過這次教訓，她也反省自己並向觀眾喊話，「股票可以投資，但不要隨便當沖，更不要融資，絕對不要拿房子去抵押，真的太可怕了！」

☆飲酒過量，有害健康☆

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