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館長向中國靠攏 一舉動486先生超震驚

網紅「館長」陳之漢昨午搭機前往澳門，登機前受訪預言8月23日罷免投票民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。（記者朱沛雄攝）網紅「館長」陳之漢昨午搭機前往澳門，登機前受訪預言8月23日罷免投票民進黨還是會慘敗，因為不把人民放在心上。（記者朱沛雄攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢下午搭機前往澳門，為預計8月中在當地的直播做準備，他在登機前受訪時預言民進黨在8月23日的罷免投票還是會慘敗，因為不把人民放在心上。

26日傍晚大罷免開票，館長開直播看到不同意票數增加，一度興奮比割喉手勢，直播最後還透露大罷免大失敗，終於可以安心去中國談一筆生意，更鬆口想把總部設在中國。

486先生近期發文都引起大批網友關注。（翻攝自486先生臉書）486先生近期發文都引起大批網友關注。（翻攝自486先生臉書）

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶今（28）日上午在臉書發文表示，這次的罷免阿漢是真的算是秋了，強調還蠻佩服他完全導向中國那一邊，「這一次的壓住（疑為押注），他真的壓對了。」

話鋒一轉，486先生提及看到新聞說館長要把總部搬到中國，他撿槍驚呼：「我真的被震驚，什麼時候便當店還能夠有總部？」

館長陳之漢是在昨午2時許抵達桃園機場，準備搭機前往澳門，登機前談到罷免結果時表示，無論是民進黨、總統或是罷免團的領銜人，沒有人知道自己的問題在哪裡，不知道為什麼輸，甚至還繼續污辱這些陸配二代，還在分裂台灣同胞的情感。

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