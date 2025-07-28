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小粉紅糾正不是出國 雞排妹回嗆「台灣內地是南投」

雞排妹霸喊，台灣的內地就是南投。（翻攝自雞排妹臉書）雞排妹霸喊，台灣的內地就是南投。（翻攝自雞排妹臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕上周末立委大罷免投票案，24件國民黨立委罷免案全數不通過，「雞排妹」鄭家純在臉書發文透露有個草在她臉書留言問：「大罷免沒成功，妳還不是過得很好？」對此，雞排妹除了反擊還特別強調，台灣的內地是南投。

雞排妹想起20歲左右去過中國錄影幾次，去一次就是5至10萬台幣，有一次出發前在臉書發文說要出國，被小粉紅糾正不是出國，是去內地，她當場回嗆說：「台灣的內地是南投。」

當時的雞排妹對政治的理解與態度，還沒有像現在一樣清晰，但她知道，台灣的內地就是南投，想法至今也從來沒變，「不賺就不賺，有什麼了不起。」

至於被某個草在臉書留言問：「大罷免沒成功，妳還不是過得很好？」雞排妹反擊說，她過得好是因為事業發展期遇到前總統蔡英文執政，不是馬英九的22K執政，她表示：「進演藝圈第1年只苦了2個月就開始賺錢，過沒幾年節目錄影通告費1次破萬，10年下來賣了幾萬本的寫真，連第1次創業都募資到3千萬，今年誤打誤撞2次創業的成績也不差，確實在同年齡層來說是真的過得不錯。」

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