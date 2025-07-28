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被酸大罷免沒成功還是過得很好？ 雞排妹一席話反擊

雞排妹表示，她知道很多事情比錢更重要，錢再賺就有了。（翻攝自雞排妹臉書）雞排妹表示，她知道很多事情比錢更重要，錢再賺就有了。（翻攝自雞排妹臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕26日立委大罷免投票案，24件國民黨立委罷免案全數不通過，許多民眾感到失望，不過8月23日還有7位立委罷免案投票，「雞排妹」鄭家純呼籲「823投票超人們」記得提早買好車票，昨她再發聲表示有個草在她臉書留言問：「大罷免沒成功，妳還不是過得很好？」

雞排妹發文反擊說，她過得好是因為事業發展期遇到前總統蔡英文執政，不是馬英九的22K執政，她表示：「進演藝圈第1年只苦了2個月就開始賺錢，過沒幾年節目錄影通告費1次破萬，10年下來賣了幾萬本的寫真，連第1次創業都募資到3千萬，今年誤打誤撞2次創業的成績也不差，確實在同年齡層來說是真的過得不錯。」

她說，自己從19歲開始，每一次每一次，在政治表態與賺更多錢這兩者之間，每一次都選擇了表態然後被辱罵還賺更少錢，每一次都把希望她不要講政治的賺錢機會推走；再過1個月，雞排妹要32歲了，自認從來沒有後悔過，因她知道很多事情比錢更重要，錢再賺就有了。

雞排妹重申，她不是因為有賺到一些錢才這樣說，更記得寄生上流台詞：「如果有錢我也可以很善良。」隨後又補了一句：「事實證明，很多人有錢了也不一定善良。」

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