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人妻租婚紗「被三上悠亞穿過了」 大崩潰po網被罵歧視

女網友指的就是這件夢幻婚紗（圖翻攝三上悠亞 ig）女網友指的就是這件夢幻婚紗（圖翻攝三上悠亞 ig）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本一名人妻上網po文哭訴，稱簽約租售婚紗之後，發現那件理想婚紗竟被「三上悠亞穿過了」，該名人妻大崩潰上網哭訴「早知道會租給AV女優，自己就不會簽約。」一番言論引來網友砲轟，部分網友紛紛認為她歧視AV女優。

一名人妻發現理想婚紗被「AV女優穿過了」，真的好難過，她表示該件婚紗是原創婚紗，只能在攝影棚穿，她非常期待穿上這件夢幻婚紗，也已經構思好拍攝風格，不料卻看到前AV女優三上悠亞穿著夢幻婚紗出席活動，她大崩潰po網「如果早知道會借給AV女優，我就不會簽約了～該怎麼辦啦。」

網友租下婚紗卻發現三上悠亞穿過了，沮喪發文「早知道會借給AV女優，我就不會簽約。」（圖翻攝自X）網友租下婚紗卻發現三上悠亞穿過了，沮喪發文「早知道會借給AV女優，我就不會簽約。」（圖翻攝自X）

網友評價兩極，有人認為這根本是在歧視AV女優，或是認為該女好像在說「我跟你們是不一樣的世界」一樣，也有人認為「這不是租借的婚紗嗎？誰都能借，卻因為對方職業而生氣」；另一派網友則緩頰，稱若有朋友發現並說「那不是三上悠亞穿過的那件嗎？」，那真的會想死，以及「婚紗的『白色』本來就蘊含著『純潔』和『清純』的意思，卻還拿去租給從事正好相反職業的人，實在太好笑」、「去和店主求償吧」。

而該位人妻隨後再度發文反擊「誰會想到婚紗專門店會把禮服借給AV女優啊？而且我先前都穿經典款禮服，所以補拍婚紗想穿一件有個性的啊，拜託別用那種好像錯在我身上的語氣來指責我好嗎。」

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