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男神楊洋告別《人間煙火》陰霾 《修仙》成功霸氣回歸

楊洋重返螢幕帥出新高度。（翻攝自網路）楊洋重返螢幕帥出新高度。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕沉寂兩年的楊洋終於打破沉默，以仙俠大劇《凡人修仙傳》帥氣回歸，一掃過去《我的人間煙火》帶來的負面陰霾！ 經歷了兩年的沉澱，楊洋用實力證明：他回來了，而且比以前更強大、更具魅力！從社群平台的話題熱度，到劇集播出後的收視狂潮，楊洋再次成為娛樂圈的焦點。

《凡人修仙傳》27日首播，當日相關話題詞條迅速佔領微博熱搜榜，討論度居高不下。其實早在劇集預告片釋出後，楊洋在劇中的造型和打戲瞬間引爆網路。一句「楊洋帥回來了」成為熱搜關鍵字，網友們紛紛表示，這次的楊洋眼神堅毅，動作流暢，完全擺脫了過去的包袱。

楊洋沉寂兩年以仙俠大劇《凡人修仙傳》重返古裝賽道。（翻攝自網路）楊洋沉寂兩年以仙俠大劇《凡人修仙傳》重返古裝賽道。（翻攝自網路）

從「#楊洋凡人修仙傳預告」、「#楊洋韓立」等話題的高居不下，到粉絲們對他身材管理和打戲專業度的讚不絕口，無不顯示出觀眾對他此次回歸的巨大期待。這種從谷底反彈的話題熱度，不僅證明了楊洋依然擁有龐大的粉絲基礎。

由於《我的人間煙火》播出時，楊洋因為角色設定和演技表現，一度陷入輿論的漩渦，甚至被冠上「油膩」的標籤。加上當時又傳出與女主角王楚然戀愛的消息，他的社群媒體幾乎被負面評論佔領，流量和口碑都受到不小的衝擊。如今兩年過去，隨著《凡人修仙傳》官宣上檔，關於楊洋的討論風向已悄然轉變，並衝上了熱搜。

《凡人修仙傳》由楊洋與金晨主演，原著是大男主劇，還被譽為是「凡人流」的代表作品。（翻攝自網路）《凡人修仙傳》由楊洋與金晨主演，原著是大男主劇，還被譽為是「凡人流」的代表作品。（翻攝自網路）

《凡人修仙傳》的原著是大男主劇，還被譽為是「凡人流」的代表作品，劇情講述普通少年韓立，一路過關斬將，修練成仙的故事。由於這個IP十分受到歡迎，除了小說外也早早被改編成動畫版，動畫版一共有四季。故事一開始，韓立被發現有靈根而入了七玄門，拜墨大夫為師。但隨著韓立發現墨大夫心懷不軌的真相，差一點被墨大夫奪舍。躲過一劫的韓立，從墨大夫的遺物中發現修仙界的存在，於是踏上了修仙之路。

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