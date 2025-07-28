賀瓏遭解約！《夜夜秀》寫手曝當下反應與第三季可能

單口喜劇演員德礎在《賀瓏夜夜秀》擔任寫手。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕單口喜劇演員「德礎」除了表演，也參與《賀瓏夜夜秀》擔任寫手。近日他登上網紅Peggy的Podcast節目，難得公開談論節目風波與未來走向。

德礎透露，當時「賀瓏與薩泰爾解約」的消息爆出，不少節目幕後人員都是透過新聞才得知消息。甚至剛開始時，大家還邊看新聞邊開玩笑，但隨著後續爭議不斷擴大，才意識到情況真的不對勁，氣氛也開始變得沉重。

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當被問到「若未來《夜夜秀》第三季換主持人，你還會接嗎？」德礎坦言，寫手們私下其實也會聊到這個話題。他笑說，大家開玩笑得出一個結論：「賀瓏被炎上之後，過去一二季的履歷已經變黑歷史，已經不能提，只能再接一季了。」

單口喜劇演員德礎參與網紅Peggy的Podcast節目。（翻攝YouTube）

而如果有機會由他來主持第三季？德礎則語氣一轉，嚴肅表示《夜夜秀》需要至少20多人來運作，如果真的得到這麼好的機會，能否『人合』是我會很重視的考量，對節目規模與合作氛圍表現出謹慎態度。

最後，德礎也展現對薩泰爾娛樂的信心：「以我對這家公司的了解，我不覺得他們會被擊潰，他們一定會找到逆風高飛的方法。」

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