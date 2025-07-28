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不是第一次! 東海被當WINNER失控狂粉 衝上前緊抱好友下場慘了

東海（左圖）現身WINNER演唱會力挺好友李昇勳（右圖），看到好友近在眼前忍不住衝上前擁抱。（翻攝自ＩＧ）東海（左圖）現身WINNER演唱會力挺好友李昇勳（右圖），看到好友近在眼前忍不住衝上前擁抱。（翻攝自ＩＧ）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團Super Junior成員東海現身WINNER的演唱會，再度因為「神來一抱」被當成失控狂粉險遭架走，東海被當成激進粉絲的影片曝光後，讓粉絲全部都笑瘋。

韓團WINNER自7月25日起在韓國舉行三天專場演唱會，吸引大批粉絲入場，連師妹團BABYMONSTER也到場支持。東海作為成員李昇勳的老友，26日低調戴帽子、口罩悄悄到場觀賞。

東海衝上前緊抱好友李昇勳引發騷動，發文向被嚇壞的保鑣道歉。。（翻攝自ＩＧ）東海衝上前緊抱好友李昇勳引發騷動，發文向被嚇壞的保鑣道歉。。（翻攝自ＩＧ）

演唱會中有WINNER成員們下台走進座位區演唱的環節，低調打扮的東海看到好友李昇勳走到身實在太開心，忍不住衝上前熱情擁抱，沒想到這突如其來的一抱，讓跟在後方的保鑣瞬間警鈴大作，立刻上前把他拉開，由於東海包得太緊、行為又太積極，保鑣根本沒認出他是藝人，一度當場警戒處理。直到東海的經紀人急忙衝上前解釋：「不是可疑人士！」保鑣才當場鬆手並連連道歉，場面爆笑又尷尬。

東海打扮低調力挺WINNER演唱會。（翻攝自ＩＧ）東海打扮低調力挺WINNER演唱會。（翻攝自ＩＧ）

演唱會結束後，東海也自己在IG上發文，曬出當時被保鑣「阻止擁抱」的影片，搞笑寫道：「保全nim，抱歉，嚇到你了吧？但我真的太想抱昇勳了。」這段「激動粉絲視角」的回應讓粉絲全都笑翻。

由於東海在WINNER演唱會上被當成狂粉不是第一次，2022年他也曾因擁抱成員秦禹，差點被保鑣架開，幸好當時身邊有銀赫在現場，他才沒有被趕走。而東海第二次被保鑣架開的影片曝光後，也讓粉絲再度笑瘋，網路留言「沒想到還有第二次」、「很怕有一天他會被保鑣揍。」

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