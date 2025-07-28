張國榮昔誇小甜心 80年代女神柏安妮近照曝光

柏安妮（左）剛出道前靠著溜冰被稱為「溜冰皇后」，在21歲出道拍了不少膾炙人口電影，老一輩影迷對她並不陌生。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕80年代在香港娛樂圈被稱為「溜冰皇后」的柏安妮，21歲出道，無數港迷為她為之傾倒，已故巨星張國榮更稱她「小甜心」，今年58歲的她近照曝光，有粉絲驚：「她到底經歷了什麼？」

她日前現身電影活動，支持女兒參演新片，被網友拍下近照。（香港星島日報）

香港《星島日報》報導，柏安妮擁有香港大學生物系高學歷，是當年少有學霸女星，淡出幕前多年，近年因女兒許恩怡入行發展，她才再度受大眾關注。現年58歲的柏安妮日前現身電影活動，支持女兒參演新片，被網友拍下近照，外貌現況卻令粉絲大為驚訝，直言：「她到底經歷了什麼？」

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看著柏安妮離去背影，令網友粉絲感嘆不已。（香港星島日報）

柏安妮21歲女兒許恩怡近來在香港電影圈發展，曾憑電影《久別重逢》入圍「第43屆香港電影金像獎」最佳女主角，可說是青出於藍。至於淡出幕前的柏安妮，曾任香港明德兒童啟育中心職業治療師，港媒報導，她目前是一名臨床心理學家。

她T21歲女兒許恩怡努力在香港電影圈發展。（香港星島日報）

日前柏安妮在一場活動被野生捕獲，影迷說：「她打扮簡樸，穿T恤配牛仔褲，不仔細看也難以認出她是昔日女神。」現場還有人私下討論「柏安妮太瘦」，認為她混血基因讓她老得更快，感嘆「柏安妮當年可是女神，唉，歲月不饒人」、「她年輕時超美」。

港媒報導，柏安妮入行前是一名溜冰高手，有「溜冰皇后」稱號，曾獲公開溜冰賽及雙人花式溜冰冠軍等殊榮，亦曾為溜冰比賽擔任評審工作，相當厲害！

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