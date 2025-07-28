晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張國榮昔誇小甜心 80年代女神柏安妮近照曝光

柏安妮（左）剛出道前靠著溜冰被稱為「溜冰皇后」，在21歲出道拍了不少膾炙人口電影，老一輩影迷對她並不陌生。（香港星島日報）柏安妮（左）剛出道前靠著溜冰被稱為「溜冰皇后」，在21歲出道拍了不少膾炙人口電影，老一輩影迷對她並不陌生。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕80年代在香港娛樂圈被稱為「溜冰皇后」的柏安妮，21歲出道，無數港迷為她為之傾倒，已故巨星張國榮更稱她「小甜心」，今年58歲的她近照曝光，有粉絲驚：「她到底經歷了什麼？

她日前現身電影活動，支持女兒參演新片，被網友拍下近照。（香港星島日報）她日前現身電影活動，支持女兒參演新片，被網友拍下近照。（香港星島日報）

香港《星島日報》報導，柏安妮擁有香港大學生物系高學歷，是當年少有學霸女星，淡出幕前多年，近年因女兒許恩怡入行發展，她才再度受大眾關注。現年58歲的柏安妮日前現身電影活動，支持女兒參演新片，被網友拍下近照，外貌現況卻令粉絲大為驚訝，直言：「她到底經歷了什麼？」

看著柏安妮離去背影，令網友粉絲感嘆不已。（香港星島日報）看著柏安妮離去背影，令網友粉絲感嘆不已。（香港星島日報）

柏安妮21歲女兒許恩怡近來在香港電影圈發展，曾憑電影《久別重逢》入圍「第43屆香港電影金像獎」最佳女主角，可說是青出於藍。至於淡出幕前的柏安妮，曾任香港明德兒童啟育中心職業治療師，港媒報導，她目前是一名臨床心理學家。

她T21歲女兒許恩怡努力在香港電影圈發展。（香港星島日報）她T21歲女兒許恩怡努力在香港電影圈發展。（香港星島日報）

日前柏安妮在一場活動被野生捕獲，影迷說：「她打扮簡樸，穿T恤配牛仔褲，不仔細看也難以認出她是昔日女神。」現場還有人私下討論「柏安妮太瘦」，認為她混血基因讓她老得更快，感嘆「柏安妮當年可是女神，唉，歲月不饒人」、「她年輕時超美」。

港媒報導，柏安妮入行前是一名溜冰高手，有「溜冰皇后」稱號，曾獲公開溜冰賽及雙人花式溜冰冠軍等殊榮，亦曾為溜冰比賽擔任評審工作，相當厲害！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中