失敗虛心檢討改變自己 胡采蘋：為了我們國家

726大罷免失敗收場，罷團許多志工難過落淚，不過中二「解顏行動」志工，昨一早仍站上街頭，跟民眾宣傳「同意罷免」。（記者陳建志攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「726」第一波大罷免前天投票，24席立委及新竹市長罷免案以失敗告終，「823」第2波7席立委罷免案倒數不到1個月，「中二解顏」、「中三拒瓔」等罷團坦言前晚很多志工落淚，不過大家擦乾眼淚，27日站路口繼續拚，不讓公民力量因此潰散，接下來也會調整策略，堅定前行，以大家更易懂的方式進行宣傳。

財經網美胡采蘋昨晚也在臉書發文表示，前天投開票的心情就很像2018，「那年我從上海飛回台灣收同婚公投的連署書，後來又飛回台灣投票，飛了好幾趟，結果大海嘯。」她說，失敗當然會很難過，但還是會站起來，「不管你現在多傷心、說了多少喪氣話，但是你終究無法放下你心愛的地方不顧，這種心情我們經歷過太多次了，最終都還是會站起來（現在我已經在看台灣小將的U12棒球賽，又在加油了）。」

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胡采蘋表示，大罷免本來就是很困難的事情，等於在攻打別人的村莊，「七月初南投曾經發生過罷免綠營議員失敗的事件，那是在傳統藍區，也無法罷掉綠營議員，可見其中之難。」她分析這次有7名立委超過25%同意門檻，也是爭議較大委員，精準罷免或許有機會，然而發動大罷免，就很難避免最終形成藍綠對決，引發政治海嘯。

如果滿分是一百分，胡采蘋認為這次罷團得一千分，因她聽到了太多感人故事，「然而罷團在這場選舉之中，可能只佔20%的權重，因為治理國家的人終究不是罷團。」



胡采蘋最後指出：「我們每個人都是一樣的，這一次的失敗，也需要虛心的檢討，需要改變自己，這是為了自己，也是為了我們的國家。」

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