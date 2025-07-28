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娛樂 最新消息

鍾鎮濤同框黃明志被舉報 20歲愛女上節目急滅火

鍾鎮濤20歲愛女鍾懿隨父親踏入娛樂圈發展。（翻攝自IG）鍾鎮濤20歲愛女鍾懿隨父親踏入娛樂圈發展。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲資深港星「阿B」鍾鎮濤近日赴大馬演出，因一張與歌手黃明志同框被中國網友指辱華，他隨即澄清稱自己很愛國，強調如果知道黃明志言論立場，絕對不會有任何接觸。

正當阿B努力平息風波，他20歲愛女鍾懿恰巧在中國節目發表愛國言論，沒想到影片曝光後，大批網友叫好，但也有不同聲音，被酸替父滅火助攻，果然是父女。

阿B提攜愛女鍾懿踏入娛樂圈。（翻攝自微博）阿B提攜愛女鍾懿踏入娛樂圈。（翻攝自微博）

有網友搜出鍾懿在音樂實境秀《閃光的夏天2》最新一集中，與同樣來自香港歌手曾比特攜手合唱已故BEYOND黃家駒主唱經典作品〈黃種人〉，鍾懿表態：「我是中國人，我們都是愛國的孩子。」被指和阿B真的是父女。

日前曾志偉（左2起）、黃明志、鍾鎮濤等人合照曝光引發議論。（翻攝自Threads）日前曾志偉（左2起）、黃明志、鍾鎮濤等人合照曝光引發議論。（翻攝自Threads）

而阿B日前撇清和黃志明同框，黃明志也隨即發文表示：「為了不影響『祖國』的和平穩定以及大灣區香港的同志們的安全，我們已經將上一組合照貼文刪除了...」還懇請網友們不要來質問他為何這麼做，「要的話就去問你們的老闆。」並心有所感地說：「btw（by the way，順帶一提） 香港嘅網民你哋真係勁撚到爆（香港的網友你們真的很糟糕）。」

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