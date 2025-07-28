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通靈少女不放棄 直到台灣成為正常化國家那天

劉柏君今（28）日凌晨剛過12點在臉書發文表示人在美國華府，照片中的她正在吃香蕉。（翻攝自劉柏君臉書）劉柏君今（28）日凌晨剛過12點在臉書發文表示人在美國華府，照片中的她正在吃香蕉。（翻攝自劉柏君臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視劇《通靈少女》主角原型人物、45歲劉柏君目前人在美國華府，今（28）日凌晨剛過12點，她在臉書發文表示：「我會一直到台灣成為正常化國家的那一天。」

劉柏君說，感謝每位為她打氣和要請她吃飯的朋友，透露已順利抵達華府朋友家並企圖吃光她的存糧，想起有次正式活動美方GSMP負責人問美國官員：「妳為什麼這麼幫忙劉柏君？」對方說：「她（指劉柏君）就一直吵我、不放過我啊！」她會露出賤賤微笑說：「我控制不了自己耶！」

而美方友人都會無奈回劉柏君：「妳不會放棄的對不對？」劉柏君總是回答朋友：「不放棄，直到台灣成為正常化國家的一天。」

劉柏君發文沒有提及上周大罷免投票結果，但她表示，身為台灣人，在國際上委屈被矮化到都要內化了，但台派不一樣，願意讓人生有選擇，劉柏君說 :「我們選擇去堅持自己的理想並實踐，不是因為一定很快成功才堅持去做，是因為我們選擇不管過程和結果如何都要去做！」

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