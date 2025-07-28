《侏羅紀世界：重生》全球再破7億美金里程碑！北美也破3億美金

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》上週末（7月25至27日）在北美映期邁入第4週，再進帳1300萬美金（約台幣3.83億元）佔據週末票房第3名，北美票房更正式突破3億美金（約台幣88.5億元），累積票房高達3.01億美金（約台幣88.79億元）。

《侏羅紀世界：重生》全球票房突破7億美金里程碑。（UIP提供）

該片由曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈視覺風格的導演蓋瑞斯愛德華執導，集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元。

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在全球票房方面，繼前一週達成全球6億美金（約台幣177億元）後，《侏羅紀世界：重生》本週再破7億美金（約台幣206.5億元），成為今年第3部達此成績的好萊塢電影，目前累積票房已高達7.18億美金（約台幣211.81億元）。台灣方面，粗估全台票房已破台幣2.6億元。《侏羅紀世界：重生》持續在台上映中。

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