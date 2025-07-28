晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《侏羅紀世界：重生》全球再破7億美金里程碑！北美也破3億美金

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》上週末（7月25至27日）在北美映期邁入第4週，再進帳1300萬美金（約台幣3.83億元）佔據週末票房第3名，北美票房更正式突破3億美金（約台幣88.5億元），累積票房高達3.01億美金（約台幣88.79億元）。

《侏羅紀世界：重生》全球票房突破7億美金里程碑。（UIP提供）《侏羅紀世界：重生》全球票房突破7億美金里程碑。（UIP提供）

該片由曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈視覺風格的導演蓋瑞斯愛德華執導，集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元。

在全球票房方面，繼前一週達成全球6億美金（約台幣177億元）後，《侏羅紀世界：重生》本週再破7億美金（約台幣206.5億元），成為今年第3部達此成績的好萊塢電影，目前累積票房已高達7.18億美金（約台幣211.81億元）。台灣方面，粗估全台票房已破台幣2.6億元。《侏羅紀世界：重生》持續在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中