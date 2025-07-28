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《驚奇4超人：第一步》強勢登頂北美首週票房冠軍！助陣迪士尼全球總票房破30億美金

漫威《驚奇4超人：第一步》票房開紅盤奪冠。（漫威影業提供）漫威《驚奇4超人：第一步》票房開紅盤奪冠。（漫威影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》在北美上映開紅盤，上週末（7月25至27日）強勢進帳1.18億美金（約台幣34.81億元）拿下票房冠軍，比市場預測的1億至1.1億美金更高。北美以外的海外市場同樣表現不俗，票房達1億美金（約台幣29.5億元），使全球首週開片票房來到2.18億美金（約台幣64.31億元）。

該片在北美上映優先場就以2440萬美金（約台幣7.19億元）刷新2025年目前優先場票房成績。電影的口碑也相當亮眼，在爛番茄影評網已獲「新鮮認證」，影評人好評度88%、觀眾認證的爆米花指數更高達93%。

北美在高規格影廳的票房貢獻也相當顯著，首週票房有高達46%來自頂級規格放映，其中IMAX就佔1600萬美金（約台幣4.72億元），約為首週總票房的13.6%。

《驚奇4超人：第一步》也是漫威電影宇宙（MCU）第37部於北美首週拿下票房冠軍的作品，同時幫助漫威影業母公司迪士尼成為2025年首家全球票房突破30億美金（約台幣885億元）的好萊塢片商。這也是該公司連續第4年達成此目標，目前全球票房已累積達31.9億美金（約台幣941.05億元）。電影持續在台上映中，台灣票房將於下午揭曉。

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