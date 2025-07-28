遭疑介入小21歲男網紅感情！魏如萱經紀人緊急發聲了

魏如萱被爆疑似介入網友情侶。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕「娃娃」魏如萱昨天被瘋傳疑介入網紅情侶若盈與Ian的感情，女方一度疑似發文控訴魏如萱與男友的關係曖昧，雖然後來火速刪文，但是已經被網友截圖轉發，引爆三角戀或感情重疊的揣測。對此，魏如萱的經紀人也發聲了。

若盈與Ian交往多年。（翻攝自IG）

19歲的若盈在社群擁有近30萬粉絲，她與21歲Ian是知名的網紅情侶，兩人還曾經出演艾怡良《給她的話》MV，昨天網路上突然瘋傳若盈的「心碎文」截圖，照片中可見她寫道：「當魏如萱每一次的在限動上發布ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫...我的心被扎了每一次每一次。」

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魏如萱限動出現男生插圖。（翻攝自IG）

魏如萱限動圖片中提到「大一」。（記者張釔泠攝）

巧的是魏如萱昨天也發了捏陶土的限動，上面寫著「大一」，此外也有一張男生的插圖，對照若盈意有所指的貼文，立刻引發網友的揣測，還有店家PO出魏如萱與Ian穿同款服裝的合照，且42歲的魏如萱和Ian相差21歲，瞬間將話題推到浪尖上。

不過後來若盈又秒刪文，並在限動中回應，「本人稍早因為還沒搞清楚狀況一時情緒激動發出一些評論。謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」態度大轉彎，讓外界一頭霧水。

對此，魏如萱的經紀人也表示：「感謝大家關心，關於threads上的傳聞與推測，經了解對方已有澄清，另涉及藝人私領域，我們不多做回應。也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」

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