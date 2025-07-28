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娛樂 最新消息

港導砲火猛烈！暗批陳可辛「情勒觀眾」進戲院

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾拍出「愛情三部曲」的香港導演葉念琛近來作品不斷，小說、舞台劇齊發，他在Threads發表心得，其中一則似乎批評名導陳可辛「情緒勒索」觀眾進戲院，虧他靠懷舊、互相取暖自救，令人心寒。

葉念琛（左）發文暗批陳可辛「情緒勒索」觀眾進戲院。（翻攝自微博、合成圖）葉念琛（左）發文暗批陳可辛「情緒勒索」觀眾進戲院。（翻攝自微博、合成圖）

葉念琛提到，看了谷德昭與陳可辛的對談，心情感慨萬千，表示陳可辛坦承他的新作《醬園弄》不如預期，承認自己和時代脫節，甚至有種「拍完都不知道自己在拍什麼」的無力感。

讓葉念琛感到意外的是，陳可辛直言「若現在拍一部電影，不掛自己名字，可能還比較好」，言下之意他覺得「陳可辛」三個字在市場上成為一種負擔。

葉念琛直言，當觀眾說「你拍得很有誠意」時，這已不是電影本身吸引力的問題，而是導演明知電影觀眾不會喜歡，卻還要大家進戲院支持，如同「情緒勒索」。

即使連名導都感慨電影缺乏支持，葉念琛仍相信香港電影還有出路，新一代導演有許多值得期待的作品，包括《填詞L》導演黃綺琳等人，直言「觀眾一直都在，等著你真正做出來給他們看。」

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