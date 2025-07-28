HOSHI、WOOZI要入伍了！喊話台粉：好幾十年都陪著我們好嗎

SEVENTEEN的HOSHI、WOOZI吸引上萬名粉絲到林口體育館狂歡。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國超人氣男團SEVENTEEN成員HOSHI、WOOZI所組成的小分隊「HxW」昨天結束在林口體育館的FAN CONCERT，兩天嗨翻上萬名CARAT（粉絲名），兩人在完成此次巡演之後，即將入伍服兵役，他們承諾一定還會再與大家見面。

粉絲都感受到SEVENTEEN HOSHI滿滿的舞台能量。（D-SHOW提供）

兩人開場帶來《BRING IT》、《96ers》，並和CARAT們以中文打招呼「好久不見」、「開心嗎」，HOSHI開心分享之前因為BSS（夫碩順）的關係，來過高雄，台北是久違的再來一次，兩人甜喊「台北！想你們了！」向現場的CARAT打招呼。在第二天的《Docent Tour》環節中，透過影片導覽的形式，HOSHI、WOOZI 親自為台下的CARAT導覽自己十年來台前幕後的真實模樣。

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SEVENTEEN的WOOZI戴墨鏡、彈吉他帥氣十足。（D-SHOW提供）

第一位爆料嘉賓就是SEVENTEEN成員DK驚喜現身影片中，率性談及和兩人的初見印象，WOOZI被他形容像「冰公主」，冷淡、安靜到幾乎不開口，而HOSHI就像暴衝列車，時常憑著情緒行動、說話直接，DK透露自己常被HOSHI罵，也容易激怒對方，不過同時HOSHI也時常教導、糾正他，是個可靠又充滿熱情的哥哥，大讚他是很了不起的人。

SEVENTEEN的HOSHI一舉一動都掀起粉絲尖叫聲。（D-SHOW提供）

除此之外，影片中還揭露了不少練習生時期的心酸與感人時刻，WOOZI被工作人員爆料，即使拔完智齒，依然會默默回到練習室蹲坐在角落練習，從來不喊痛、不抱怨，是大家口中的「聽話又堅強的小白狗」。而HOSHI則是永遠精力旺盛，連練舞老師都笑說：「他就算只是經過，也會問：『我可以一起跳嗎？』」那股純粹熱愛舞蹈的熱情，讓舞者們都印象深刻。也因為兩人不論在音樂領域或舞蹈實力的堅持不懈，才能有今天在舞台上發光的堅強實力。

SEVENTEEN的HOSHI對著粉絲比YA。（D-SHOW提供）

安可段落高潮連連，兩人除了獻唱《STUPID IDIOT》之外，還攜手演唱SEVENTEEN多首人氣金曲，包括《CLAP》、《SUPER》、《GOD OF MUSIC》、《VERY NICE》等，讓台下粉絲嗨翻天。HOSHI不忘用中文與台下CARAT甜蜜互動：「今天玩得開心嗎？」、「我愛你們！」

SEVENTEEN的HOSHI（左）、WOOZI坐著與粉絲聊天。（D-SHOW提供）

最後兩人紛紛感性告白，HOSHI 表示：「能在台北的舞台上見到大家，真的非常幸福，謝謝大家給我們這麼熾熱的愛，我們一定會以演唱會的形式再次回來，到時候會等我們，對吧？希望未來的好幾個十年，CARAT們都會一直陪在我們身邊，謝謝大家打造這麼多美好的回憶，我是老虎！」台下則整齊回應：「不是倉鼠！」笑翻全場。

WOOZI 也真情流露地說：「這次久違來到台北真的很高興。雖然短時間內我們可能沒辦法常常見面，但看到今天這麼多 CARAT，我相信我們一定很快就會再回來。我們一起把悲傷拋到腦後，所有人都要保持健康，下一次一定還會再見面的！」接下來他們將前往日本橫濱、韓國光州等地進行巡演FAN CONCERT，並在巡演結束後陸續投入兵役，為這段青春旅程暫時畫下句點，這也讓台北的兩晚演出更顯珍貴。

SEVENTEEN的HOSHI、WOOZI開唱，嗨翻萬人。（D-SHOW提供）

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