莊凱勛大罷免表態遭謾罵 懶理惡言嗆酸民：不容無差別羞辱

〔記者李紹綾／台北報導〕首波大罷免案落幕，24件立委罷免案全數未通過。曾以《回家路上》奪下金鐘50迷你劇電視電影男主角獎的莊凱勛，選前曾公開表態守護台灣的政治立場，面對投票結果坦言：「雖然結果與我立場不同，難免失落。」他呼籲社會彼此尊重，認為每一張票都值得一份尊重。沒想到發文意外引來兩派網友謾罵，他昨（27日）深夜在臉書寫下長文，呼籲大家不必再筆戰，「之後大家專心回歸自己，好好生活」。

莊凱勛文中提到，社群留言區湧入大量攻擊，包括「殭屍粉」、「機器人」甚至不同立場的網友，讓不少支持他的朋友看了心疼，紛紛替他在留言區與人筆戰。他特別安撫支持者們，強調自己可以承受，不希望大家因此浪費時間，「我這邊一次回覆就好，也會是僅有的最後一次」。

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莊凱勛。（翻攝自臉書）

莊凱勛澄清，自己接受的是可貴的民主投票過程與結果，但並不代表他認同那些訕笑藝文工作者的人。他提到，演員和文化工作者依法努力寫企劃、申請補助，卻被嘲諷成「要飯的」或「乞丐」，這種無差別羞辱，才是他心中真正無法接受的地方，「比起各種辱罵在前的蛆、蟲、共、要飯的、乞丐、蟾蜍、蛙、臭蟲、烙賽蛙等，無差別訕笑的辱罵詞彙，我認為我先前倒垃圾的理論確實是我個人的心聲也已經含蓄很多，我認為並沒有過份到哪裡」。

他也點出，有人把不同立場的人一概想成民進黨支持者，對此他直言：「真的不必如此，我們大多在乎的是政策親共的擔憂與害怕有中共的台灣，而不是你腦中的想像的黨派之爭。」他自清從未加入政黨，履歷中接過的戲劇、合作的平台橫跨藍綠兩方，甚至曾在上海演過共產黨員，「所以請你告訴我是誰在給我飯吃？哪個單位在補助我？」他更直言：「給我們飯吃的，是每一位藝人的專業，以及喜愛演員的觀眾。文化工作者沒有對不起誰，不過如果照你們心中的利益劇本，我猜往留言處一一蒐證控告一下，我應該可以小賺一筆吧，但我不會這樣幹，因為我們的思維邏輯不一樣。」

莊凱勛。（翻攝自臉書）

對於有人指控他「靠補助吃飯」、甚至酸他「刷存在感」，莊凱勛大方認了自己不紅，但強調「存的藝人，相較紅不紅，能夠不彎腰的站著說話更讓人踏實，坦率說：「我不紅，但願意在這種時候站出來，是刷存在感沒錯，但刷的是希望影響更多人關注公民議題與守護這塊土地。小咖如我都願意站出來發聲，是不是能拋磚引玉讓更多有影響力的人站出來討論，這是我的初衷，而不是為了刷你口中那種流量的存在感，因為比起上新聞關注，我其實希望你們看作品就好，作品以外不要理我更好。」

莊凱勛最後也談到，自己的朋友有各種理念，雖然不一定認同，但依然尊重彼此的立場。若有人因為選戰選擇離開，他也坦然接受，不會強留，「我們沒有交往，你真的不用花時間跟我交代要退追還是拒看。」他說，自己的專頁經營向來隨緣，未來他「車照騎、戲照拍、生活照樣過、理想繼續追」，至於那些帶有惡意的訪客，他說：「原諒我不再理會，希望我的朋友跟真正的觀眾們也是如此。」不忘感性喊話，希望大家將時間花在更美好的事物上，不必浪費在憤怒與難過裡，「我們會繼續加油，台灣加油，親共者……嗯，好吧，我也願意跟你們說一聲，祝彼此安好。」

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