（專題）韓4大偶像成功轉型演員 她擁神級美顏被讚爆

朴珍榮（左起）、潤娥、李俊昊、IU皆是偶像轉型演員成功的代表。（Netflix提供、翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／專題報導〕韓國女團BLACKPINK成員Jisoo在電影《全知讀者視角》登場5分鐘，演技評價不一，事實上，韓國有不少偶像轉型演員成功例子，以下盤點4大近年活躍演藝圈的演員，不光是粉絲認證他們是演技派，男帥女美也令人賞心悅目。

1. 潤娥 / 近年代表作《歡迎來到王之國》、《黑話律師》、《極限逃生》

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潤娥主演新劇《暴君的廚師》將於8月上線。（Netflix提供）

潤娥身為「少女時代」C位，曾被韓媒大讚有著獨特的「神級美顏」征服全球觀眾，韓媒形容她「以自然清新笑容，讓人擁有天使般的愛情」，讓觀眾不自覺獲得治癒。

潤娥出道以來一直嚮往當演員，但早期也被觀眾評價「演技差強人意」，不過她越挫越勇，曾在電影《極限逃生》不計形象演出獲讚賞。

真正讓潤娥扭轉形象的，是前年她以《歡迎來到王之國》中的「天嗣朗」總是面帶微笑，帶給觀眾正能量的形象圈粉，8月她將有新劇《暴君的廚師》登場，戲中化身完美主義廚師，預計再掀追劇風潮。

2. 李俊昊 / 近年代表作《歡迎來到王之國》、《衣袖紅鑲邊》

李俊昊以《歡迎來到王之國》圈粉無數。（Netflix提供）

李俊昊2008年以2PM成員身分出道，團體中擔任主唱、領舞，能歌善舞的形象原本就有不少粉絲，出道初期其實並不算「人氣成員」，直到他在2022年李俊昊以《衣袖紅鑲邊》獲得第58屆百想藝術大賞戲王，成為史上首位封王的男歌手。

李俊昊在《衣袖紅鑲邊》飾演深情的君主李祘，與女主角李世榮感情線發展刻骨銘心，劇集收視自5.7%穩定出發，到最後一集結局衝上17.4%最高，兩位主角的機智互動不失幽默逗趣，被網友封為是「有腦的古裝劇」。

同樣也是《歡迎來到王之國》，讓李俊昊從一開始的冷漠、嚴厲的臉孔，直到和潤娥「陷入愛情」後，視線變得溫暖，在喜劇、浪漫、冷漠和熱情當中完美切換，兩位主角形成「二代團」絕佳拍檔，至今仍讓不少戲迷津津樂道。

3. IU / 近年代表作《苦盡柑來遇見你》、《德魯納酒店》、《我的大叔》

IU今年以《苦盡柑來遇見你》再創事業巔峰。（Netflix提供）

IU歌唱實力堅強，演戲方面也不落人後，她在2018年透過電視劇《我的大叔》中努力工作的李至安，展現細膩又精湛的演技，戲中變得憂鬱又冷漠，打扮也樸素，配合淡妝與黑眼圈，算得上全新挑戰，還因此獲得「女演員」封號，

至於在《德魯納酒店》中，IU化身美艷冷酷的酒店主人張滿月，脾氣詭譎多變，個性揮霍霸氣，是集美麗、高傲於一身的女子；IU在今年大熱韓劇《苦盡柑來遇見你》更一人飾兩角，順利拿下青龍系列大獎戲后，演技堪稱抓住全世代的心。

其實不只戲劇，IU以電影《嬰兒轉運站》前進坎城影展，演技越來越扎實，接下來，IU和大勢男星邊佑錫共同演出MBC電視劇《21世紀大君夫人》，即將上演身分相異，打破階級的羅曼史，兩大人氣組合讓人充滿期待。

4. 朴珍榮 / 近年代表作《未知的首爾》、《柔美的細胞小將》

朴珍榮在《未知的首爾》演出暖男，形象討喜。（Netflix提供）

朴珍榮於2012年以青春校園劇《Dream High 2》出道，2014年以GOT7成員歌手出道，隔年演出《親愛的恩東啊》男主角的少年時期打開戲劇大門，後來經歷不太順遂的演員路，直到《惡魔法官》、《柔美的細胞小將》獲得不少矚目。

朴珍榮在於《惡魔法官》變身最帥法官「金佳溫」，又在《柔美的細胞小將》完美詮釋渣男「劉八筆」，逐漸從偶像蛻變為實力派演員。

近期朴珍榮在韓劇《未知的首爾》飾演溫柔內斂的律師「李昊洙」，和女主角朴寶英的曖昧情，讓死忠戲迷嗑到不行，尤其兩人戲外畫報互動更是「甜到出汁」，令不少粉絲直呼「請原地交往」。

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