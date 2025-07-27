頑童轟蛋7場破紀錄！開唱前瘦子罵大淵實情曝光了

「嘻哈天團」頑童MJ116在台北小巨蛋舉辦7場「OGS」演唱會，順利落幕。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116在台北小巨蛋舉辦7場「OGS」演唱會，刷新嘻哈歌手的紀錄，今（27）晚演出順利落幕，3人直呼感動，為了這次攻蛋，他們上週就住進飯店，這一個月來幾乎無法好好與家人相處，瘦子直呼：「真的是『拋家棄子』，回到飯店房間滿寂寞的。」小孩看不到爸爸會哭，他見狀自己也會想哭，開心現在終於可以回歸家庭。

為了迎戰7場演出，他們除了卯足全力排練，瘦子透露已經一個月沒喝酒，出門也必戴口罩避免感冒，他打趣：「沒有這麼珍惜自己的喉嚨過。」大淵還爆料有一次出門吃飯，瘦子誤以為他要去喝酒，一通打電話打過去，非常嚴肅的說：「你給我回來。」小春就比較「乖」，每天都待在家裡不出門。

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這次轟蛋唱了7場，打破嘻哈歌手唱小巨蛋的紀錄瘦子非常開心與驕傲。（記者潘少棠攝）

這次轟蛋唱了7場，打破嘻哈歌手唱小巨蛋的紀錄，慶功訪問上被問到心情如何？瘦子笑說：「不只嘻哈歌手吧！很多歌手都是。」被大淵搥了一下才改口要謙虛，但也坦承這次的壓力確實很很大，過去開唱最多就是3場，一開始賣到4場心情已經有點緊張，沒想到最終加到7場，瘦子坦承：「我想說瘋了吧，是不是把餅畫太大了，達不到怎麼辦。」對身心都是極限挑戰。

他們的小孩都有來看爸爸的演唱會，會不會覺得爸爸是巨星？大淵說，「我小孩更崇拜我了，我感受到他的眼神，他希望我快點回家。」打趣兒子應該會覺得他像皮卡丘，瘦子也說女兒還沒有「爸爸好帥」這個概念，但看演唱會都很開心、很興奮，「覺得燈光好閃」。

演唱會結束後，大淵（左）爽喊：我想回去抱抱我老婆，然後帶我兒子去上學。（記者潘少棠攝）

小春則感性表示，這次攻蛋覺得頑童「團魂」回來了，「因為我們有單飛，過程中比較專注在個人上面，這次做完專輯、開完演唱會，真的覺得團魂回來了。」最終場他們在Talking環節的格外感性、節奏特別慢，「捨不得，最後一場了，要把話講完、講清楚，想在這個空間製造更多回憶。」

演唱會結束後，大淵爽喊：「我想回去抱抱我老婆，然後帶我兒子去上學，最後如果有時間，我想要一台摩托車然後約瘦子跟小春上山或是去海邊喝咖啡，他們要騎馬還是開車隨便他們。」小春表示：「演唱會休息一下子後，還有課要上，馬不停蹄，也有其他城市的巡迴在等著我們，很期待跟大家見面。」瘦子則說：「要帶家人出國放假，已經有一個月沒有好好陪他們了。」他們也宣布，明年1月31日將挑戰3萬人的台中洲際棒球場。

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