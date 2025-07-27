晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

頑童轟蛋7場破紀錄！開唱前瘦子罵大淵實情曝光了

「嘻哈天團」頑童MJ116在台北小巨蛋舉辦7場「OGS」演唱會，順利落幕。（記者潘少棠攝）「嘻哈天團」頑童MJ116在台北小巨蛋舉辦7場「OGS」演唱會，順利落幕。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116在台北小巨蛋舉辦7場「OGS」演唱會，刷新嘻哈歌手的紀錄，今（27）晚演出順利落幕，3人直呼感動，為了這次攻蛋，他們上週就住進飯店，這一個月來幾乎無法好好與家人相處，瘦子直呼：「真的是『拋家棄子』，回到飯店房間滿寂寞的。」小孩看不到爸爸會哭，他見狀自己也會想哭，開心現在終於可以回歸家庭。

為了迎戰7場演出，他們除了卯足全力排練，瘦子透露已經一個月沒喝酒，出門也必戴口罩避免感冒，他打趣：「沒有這麼珍惜自己的喉嚨過。」大淵還爆料有一次出門吃飯，瘦子誤以為他要去喝酒，一通打電話打過去，非常嚴肅的說：「你給我回來。」小春就比較「乖」，每天都待在家裡不出門。

這次轟蛋唱了7場，打破嘻哈歌手唱小巨蛋的紀錄瘦子非常開心與驕傲。（記者潘少棠攝）這次轟蛋唱了7場，打破嘻哈歌手唱小巨蛋的紀錄瘦子非常開心與驕傲。（記者潘少棠攝）

這次轟蛋唱了7場，打破嘻哈歌手唱小巨蛋的紀錄，慶功訪問上被問到心情如何？瘦子笑說：「不只嘻哈歌手吧！很多歌手都是。」被大淵搥了一下才改口要謙虛，但也坦承這次的壓力確實很很大，過去開唱最多就是3場，一開始賣到4場心情已經有點緊張，沒想到最終加到7場，瘦子坦承：「我想說瘋了吧，是不是把餅畫太大了，達不到怎麼辦。」對身心都是極限挑戰。

他們的小孩都有來看爸爸的演唱會，會不會覺得爸爸是巨星？大淵說，「我小孩更崇拜我了，我感受到他的眼神，他希望我快點回家。」打趣兒子應該會覺得他像皮卡丘，瘦子也說女兒還沒有「爸爸好帥」這個概念，但看演唱會都很開心、很興奮，「覺得燈光好閃」。

演唱會結束後，大淵（左）爽喊：我想回去抱抱我老婆，然後帶我兒子去上學。（記者潘少棠攝）演唱會結束後，大淵（左）爽喊：我想回去抱抱我老婆，然後帶我兒子去上學。（記者潘少棠攝）

小春則感性表示，這次攻蛋覺得頑童「團魂」回來了，「因為我們有單飛，過程中比較專注在個人上面，這次做完專輯、開完演唱會，真的覺得團魂回來了。」最終場他們在Talking環節的格外感性、節奏特別慢，「捨不得，最後一場了，要把話講完、講清楚，想在這個空間製造更多回憶。」

演唱會結束後，大淵爽喊：「我想回去抱抱我老婆，然後帶我兒子去上學，最後如果有時間，我想要一台摩托車然後約瘦子跟小春上山或是去海邊喝咖啡，他們要騎馬還是開車隨便他們。」小春表示：「演唱會休息一下子後，還有課要上，馬不停蹄，也有其他城市的巡迴在等著我們，很期待跟大家見面。」瘦子則說：「要帶家人出國放假，已經有一個月沒有好好陪他們了。」他們也宣布，明年1月31日將挑戰3萬人的台中洲際棒球場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中