熊霓遇「西裝男」尾隨偷拍 嚇到狂奔

熊霓發文揭遭「斯文男」緊貼偷拍。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊「樂天女孩」成員熊霓，近年雖轉戰舞蹈教學領域，先前在新竹經營國標舞教室，因授課時疑似遭男學員肢體越界，讓她萌生退意，最後選擇熄燈歇業。當時她透過友人澄清「無中生有」，不願多談。豈料近日又遇上離譜事件。

熊霓26日在Threads發文，還原她在便利商店內的驚魂過程。她表示當時遇到一名打扮體面的男子，身穿黑色襯衫與西裝褲、外型斯文，卻一路從她進店起就緊盯不放。「快要被嚇死了」，熊霓回憶，對方甚至在她選購商品時，直接貼在她身後，行為極為詭異。

請繼續往下閱讀...

熊霓驚爆被陌生男子緊盯偷拍，當場嚇壞逃出便利商店。（翻攝自臉書）

最令她頭皮發麻的是，對方竟還偷偷拿出手機對著她錄影。察覺異狀後，她毫不猶豫轉身逃離現場，「避免再有任何接觸」。事後她也直言，希望能申請調閱監視器，「避免再有下一個受害者」。

貼文曝光後，網友湧入留言聲援：「好恐怖，這種人真的要給他教訓」、「請務必報警，跟騷法可以用」、「出門記得戴口罩、帶防狼噴霧」、「真的要注意安全」。許多人也表示憂心，提醒她若再遇到類似情況，第一時間務必向店員或警方求助，別再獨自承擔。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法