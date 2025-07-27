傳奇AV女神Rio為女優發聲 怒：絕不會原諒

（左起）三上悠亞、Rio、上原亞衣曾被並稱為「AV界三女神」。（本報合成圖，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已退役的日本前AV女優Rio（原名柚木蒂娜）近日在社群網站發文，為現役AV女優及成人產業發生。Rio過去曾與三上悠亞、上原亞衣並稱為「AV界三女神」，此次憤怒發聲原因為日本AV產業於2022年受《AV新法》實施面臨轉型，她想透過發文捍衛成人產業及從業人員專業尊嚴。

Rio以堅定的態度表示：「這份職業值得被尊重。我會一輩子支持這些孩子，如果有人敢瞧不起（AV），我絕不會原諒。」

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Rio在社群發文為AV產業及現役女優發聲。（翻攝自X）

Rio表示：「希望AV女優有一天也能成為像國家資格那樣正式且被認可的職業」她知道這件事窒礙難行，心中仍然這樣期望。Rio誠摯且堅定的說：「（AV產業、AV女優、AV男優）並不是誰都能做的工作，一旦真的在那個位置上，無論多害怕、多困難，都必須堅持。這不是只為了想要錢就能撐下去的行業」。

Rio認為成人產業值得被尊重，如果有人瞧不起這份職業，她絕不原諒。（翻攝自X）

Rio更進一步指出：「之所以能繼續下去，是因為真切感受到有人因此獲得救贖。常常有人認為AV產業是誰都能做的工作，但請別小看這份職業，這是為了支撐某人的心靈，同時也擁抱自己的內心，並得到周圍支持才能勉強走下去的工作。」她認為既然選擇了這條路，就該帶著自豪與驕傲去做。Rio更在文末鼓勵現役從業人員「我將永遠支持妳們，妳們可以為了自己而活了」。

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