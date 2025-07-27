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娛樂 最新消息

林雨宣罷免日情緒潰堤 媽祖廟前哭到跪地

〔記者傅茗渝／台北報導〕出身《超級星光大道》的女星林雨宣，演出《我們與惡的距離》、《陣頭》、《黃金歲月》等戲劇累積不少人氣，近年更轉向積極參與公共議題。她曾在726大罷免前公開表態支持，不料最終結果出爐，24位藍營立委罷免案全數未通過，也讓她難掩失落情緒。

林雨宣進香途中堅持投票，自嘲是「宮廟資深少女」。（翻攝自IG）林雨宣進香途中堅持投票，自嘲是「宮廟資深少女」。（翻攝自IG）

投票當天，林雨宣即在社群平台上記錄自己的行程。即便身處進香途中，她仍堅持回到投票所完成投票，被網友暱稱為「宮廟資深少女」的她笑說：「一定是給自己一個大拇指。」同時也呼籲支持者：「不論你的選擇是什麼，都要相信我們的未來會更好，好嗎？」

當罷免結果正式出爐，林雨宣透過貼文表達情緒低落的心情，她溫柔地安慰關心台灣的人們：「抱抱每個人，愛台灣這條路，很開心有你們在。」並以一貫的幽默筆調自嘲：「買了兩包芒果乾，敗給自己的黑色幽默。」

罷免未過關，林雨宣媽祖廟前跪地痛哭。（翻攝自IG）罷免未過關，林雨宣媽祖廟前跪地痛哭。（翻攝自IG）

今（27）日一早，她再度透過IG限時動態發聲，透露自己在鹿港天后宮進香時的激動場面。她坦言，一踏進廟門便情緒潰堤，「一進門直接哭到跪在地上，相信是您接住了我的脆弱。」感性地將信仰作為支撐傷心情緒的寄託，並寫下：「失敗是為了凝聚更多的力量。」

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