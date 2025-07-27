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娛樂 最新消息

U-KISS李濬榮回來了！見台粉喊他叔叔又討罵：我爸媽有來啦

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李濬榮今天（27日）在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人粉絲見面會，滿場老師（粉絲名）熱情相挺，台北場作為此次亞洲巡迴見面會的首站，李濬榮除了精心準備多個互動環節外，以男團U-KISS出身的他也重拾歌手身份大開金嗓，嗨翻全場。

李濬榮搭配背後的流星雨演唱。（SHOWOFFICE提供）李濬榮搭配背後的流星雨演唱。（SHOWOFFICE提供）

出道12年首次來台灣舉辦個人粉絲見面會，他難掩興奮地說：「大家好，我是李濬榮，很開心能在台北舉辦第一次的個人見面會，週日晚上大家能抽空來和我見面，真的非開心！」此次見面會命名為「Scene by JUNYOUNG」以「男人、演員、舞者、音樂人」四大面向，深入剖析李濬榮的多重樣貌，聊到命名的原因，他說：「現在是我20代的最後一年，希望能透過這次的見面會讓大家見到最真實的我。」一開場他身穿帥氣黑色西裝以王子之姿亮相，深情演唱《Under Sunset （Male ver.）》帶領滿場粉絲進入他的多重宇宙。

當活動進行到「壓縮版自我介紹10問10答」環節時，他因為太緊張不小心把「29歲」的英文失誤講成「22歲」，慌張的可愛反應引發尖叫。李濬榮憑藉在《D.P：逃兵追緝令》、《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》等多部戲劇展現的優秀演技、圈粉無數，被問到如果有機會最想和哪個角色見面時，他笑說：「應該是《苦盡柑來遇見你》的朴英凡吧，實在很想對他說『別再說我媽說什麼了，你都幾歲了！』而且這個角色和我最不像，我其實不太依賴媽媽。」

李濬榮回答便利貼上的問題，全場笑聲不斷。（SHOWOFFICE提供）李濬榮回答便利貼上的問題，全場笑聲不斷。（SHOWOFFICE提供）

粉絲們將自己對李濬榮的好奇寫在便利貼上，沒想到他隨機選到一位2008年出生的妹妹，她用文字寫下：「不知道該叫1997年出生的李濬榮是哥哥還是叔叔？」他看完先是笑著說：「應該是叔叔吧！」沒想到實際聽到粉絲大喊「叔叔」後，他又馬上反悔說：「好像還是哥哥（OPPA）比較好！」

另一位粉絲則許願「希望能被李濬榮罵」，他連忙搖頭說：「我父母今天有來啦，而且我平常真的不太會罵人。」還有一位粉絲幸運被抽中後，她語帶顫抖地向他告白「謝謝你來，謝謝你的出生」，李濬榮聽完也暖心回應對方：「我也很感謝你的出生，才有機會讓我們能相遇。」言語間展現他作為主持人的超強臨場反應力，與台下粉絲開心同樂，一起度過歡樂時光。

李濬榮大開金嗓，深情演唱。（SHOWOFFICE提供）李濬榮大開金嗓，深情演唱。（SHOWOFFICE提供）

不知不覺見面會也來到尾聲，他特別準備2019年發行首張單曲專輯中《MIRROR》，用美聲帶粉絲們重溫當時的美好記憶。就當粉絲們以為見面會就此結束時，《Curious about you》前奏響起，讓全場又驚又喜，演唱完畢後，他不捨的說：「真的要跟大家說再見了，感謝今天來的每一位，天色已晚、大家回家一定要小心喔！」整場活動在《Love one day》中劃下完美句點。

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